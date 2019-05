Trods 2-0-føring: OB snubler i Farum og taber et skridt i bronzekampen

OB mistede søndag et skridt i kampen om bronzemedaljerne i Superligaen, da fynboerne spillede 2-2 mod FC Nordsjælland på Right to Dream Park.

Det ene point betyder, at OB på tredjepladsen har to point ned til Esbjerg, der har en kamp i hånden.

Vestjyderne kan søndag aften overtage tredjepladsen, hvis det bliver til en sejr i hjemmekampen mod de danske mestre fra FC København.

OB mangler en enkelt kamp i mesterskabsspillet, og det er på lørdag, hvor Brøndby kommer på besøg.

I søndagens opgør startede FC Nordsjælland bedst og skabte hurtigt et par store muligheder, men kynismen manglede.

Fakta om kampen FC Nordsjælland – OB 2-2 (1-2)

0-1 Oliver Lund (5.)

0-2 Bashkim Kadrii (16.)

1-2 Jonathan Amon (44.)

2-2 Mikkel Rygaard (53.)



Dommer: Anders Poulsen

Tilskuerantal: 4.365

Det gjorde den til gengæld ikke hos OB efter seks minutter, hvor Oliver Lund sparkede gæsterne foran med en flad afslutning.

Og bare 11 minutter senere blev det også 2-0 til OB, da Bashkim Kadrii satte sig igennem i højre side og prikkede bolden i mål via den ene stolpe.

OB fortsatte med at dominere og var tæt på yderligere en scoring i flere omgange.

FC Nordsjælland havde svært ved at spille sig forbi gæsternes solide tremandsforsvar, men det lykkedes efter ét minut før pausen, hvor Jonathan Amon reducerede til 1-2.

Scoringen gav hjemmeholdet momentum, og otte minutter inde i anden halvleg gjorde en helt fri Mikkel Rygaard det til 2-2.

FC Nordsjælland kombinationsspil fungerede væsentligt bedre i anden halvleg, og derfor skabte værterne langt mere efter pausen.

OB kunne sagtens have snuppet alle tre point til sidst, men kynismen fra kampens indledning var ikke til stede hos fynboerne.

Derfor sluttede det med en pointdeling efter en chancerig affære i Farum.