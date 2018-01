Odense får flest statslige arbejdspladser

En stor del af de udflyttede arbejdspladser i regeringens anden udflytning går til større universitetsbyer.

Med 465 stillinger til Odense, 306 stillinger til Aarhus, 264 stillinger til Roskilde og 156 stillinger til Aalborg er det de fire universitetsbyer uden for København, der står til at få flest stillinger i regeringens nye udflytningsplan.

Blandt de store flytninger er Miljøstyrelsen, som rykker til Odense. Dermed får Danmarks tredjestørste by del i de statslige arbejdspladser.

Aalborg bliver hjemsted for det nye hovedkvarter for Motorstyrelsen, der får til opgave at følge udviklingen på motorområdet og føre kontrol.

I Aarhus placeres den nye Patientklagestyrelse, der vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i byen samt 141 arbejdspladser, der flyttes fra København.

Herudover får landets andenstørste by 111 nye arbejdspladser i de nye hovedkvarterer for Toldstyrelsen og selskabsdelen af Skattestyrelsen.

I Roskilde etableres 264 nye arbejdspladser i forbindelse med den nye skatteforvaltning - blandt andet et nyt hovedkvarter for Vurderingsstyrelsen, der skal sikre retvisende vurderinger af ejendomme.

Dansk Folkeparti støtter udflytningen af arbejdspladser, men partiets skatteordfører, Dennis Flydtkjær, er ikke imponeret over, at mange arbejdspladser flytter til en universitetsby.

- Håber regeringen er mere ambitiøs med udflytningen af statslige arbejdspladser end blot at flytte fra København til en anden universitetsby, skriver Dennis Flydtkjær på Twitter.