Odense Sommerrevy øver de sidste detaljer inden premieren

Der kun fire dage til premieren på Odense Sommerrevy, men selvom de sidste detaljer mangler at falde helt på plads, så har revydirektør Lars Arvad en god mavefornemmelse, inden den fjerde udgave af revyen har premiere.

Faktisk har billetsalget været så godt, at der allerede er planlagt otte ekstra forestillinger.

- Jeg er ikke nervøs for, om det bliver godt. Jeg er ikke nervøs for, at vi ender med ikke at have en revy. Men man er selvfølgelig altid spændt på, om publikum reagerer, ligesom man forventer. Man er spændt på hele forløbet, og hvordan det bliver anmeldt, siger han forud for premieren.

Kendte navne på rollelisten

På rollelisten står flere garvede revyskuespillere, men der er også blevet plads til en enkelt debutant. Det er nemlig første gang, at Sofie Lassen-Kahlke skal forsøge sig som revyskuespiller.

- Det er lidt som at komme ind i en ny klasse. Enten tør man være den, som stiller en masse spørgsmål, eller også tør man ikke. Her føler jeg mig meget fri til at stille alle de dumme spørgsmål, og jeg får altid nogle meget søde svar tilbage. De er klar til at hjælpe mig med alt, så det er det helt rigtige sted, siger debutanten.

Mere politisk indhold

En god revy kendetegnes ved, at den afspejler samfundet. Det medfører ofte satiriske hug til politikerne fra scenen, men det har været en udfordring for holdet, at der fortsat er usikkerhed om, hvornår folketingsvalget skal afholdes.

Det siger Lars Arvad, som, udover at være revydirektør, også selv står på de skrå brædder under sommerrevyen.

- Det har både været sjovt, men også skideirriterende, at vi ikke har vidst, hvad vi skulle gøre med det. Jeg synes, vi har løst det på en god måde, hvor vi egentlig har mere politik med, end vi plejer, for det er vi simpelthen nødt til. Det er jo noget, som fylder i folks hoveder lige for tiden, siger direktøren.

Minister får en rolle

Et af de emner, som der formentlig vil blive taget satirisk hånd om, er flygtningedebatten. Det antyder Niels Olsen i hvert fald.

- Jeg tror da, at vi får besøg af Inger Støjberg for eksempel. Det kunne jeg forestille mig. Mange ved det ikke, men hun er faktisk lige så høj som mig og ligner mig en lille smule. Men vi glæder os over, at hun har tid til at komme forbi i den her travle tid, siger rutinerede Niels Olsen, som er del af skuespillerholdet på Odense Sommerrevy.

Netop Niels Olsen har en lang karriere bag sig som revyskuespiller, og derfor kender han alt til den tvivl, der kan opstå, når man har sagt den samme joke igen og igen i flere uger i træk. For synes publikum nu også, at det er sjovt?

- Der må vi huske hinanden på, at vi grinte faktisk rigtig meget, da vi startede. Når man så når til premieren, og man er stresset, og man tænker, om det overhovedet er sjovt, så prøver vi at huske tilbage til starten, så vi bevarer selvtilliden, når vi skal ind på scenen, siger han med et grin.

Der er premiere på Odense Sommerevy den 9. maj i revyteltet på Engen i Fruens Bøge. Revyen spiller frem til den 15. juni.