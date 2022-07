Ø-færge måske i fart om to dage

Ø-færgen Faaborg III, der sejler mellem Faaborg, Lyø og Avernakø, skal på værft i Assens og have skiftet generator, og derfor har afgangene fra klokken 16 onsdag og resten af dagen været aflyst.

- Det betyder, at vi ikke har noget strøm på færgen, og det skal vi bruge for blandt andet at kunne sejle i havn, siger Hans-Christian Kromann, der er skipper på ø-færgen.



Det er også nødvendigt at aflyse sejlplanen torsdag, som det ser ud nu, men det afgøres endeligt i morgen, om aflysningerne skal forlænges med en dag mere.

Akut problem

Aflysningerne skyldes en større og tidskrævende akut opgave med at skifte færgens generator på Assens Værft.



- Vi mistede strømmen lørdag morgen, efter vi havde været i drift i en halv times tid, siger Hans-Christian Kromann.

- Den ene generator skal skiftes helt ud. Vi har haft held til at finde en ny, men den anden skal have en meget stor overhalling og fikses.

Aflysningerne af sejlplanen rammer lige ned i en turistsæson, hvor rigtig mange gerne vil med ø-færgen rundt i det sydfynske. Men folk er nødt til at væbne sig med en smule tålmodighed.

- Jeg kan kun opfordre folk til at følge med på hjemmesiden og Facebook, men jeg kan sige, at vi lige nu er fortrøstningfulde i forhold til at komme i fart fra fredag morgen igen, siger Hans-Christian Kromann.

Det er ikke første gang, at Faaborg III må aflyse afgangene. Også sidste år skete det grundet en brand. Der måtte færgen dog blive i havn i noget længere tid.