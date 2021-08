Efter brand: Ø-færge kommer ikke i drift i mindst "en uges tid"

Mekanikerne skal efter planen undersøge skadernes omfang søndag formiddag. Hvor slemt det står til, ligger indtil videre hen i det uvisse.

- Det værst tænkelige scenarie er udskiftning af to motorer, og det er bedste vil være, at det er noget, der hurtigt kan repareres, men hvor vi er kan vi ikke sige noget om endnu, siger han.

Nødtelefon oprettet

Fordi situationen omkring færgen stadig er usikker har kommunen oprettet en telefonlinje, hvor borgere kan få svar på spørgsmål om de nødforbindelser, der bliver oprettet.

Telefonummeret er 72 53 18 02, og telefontiderne er 10.00 til 20.00 og søndag fra 10.00 til 16.00. Derudover vil man løbende opdatere færgens Facebook-side Ø-Færgen

Der bliver nu arbejdet på forskellige løsninger for at sikre, at øboerne kan komme frem og tilbage mellem øerne.

- Vi arbejder på at kunne få en bilfærge ind til en sen afgang i morgen og de kommende dage, men det ligger ikke fast endnu, siger Frank Faxøe.