Overrasket fynbo stjal omtalen fra Galschiøt

To fynboer fik mest omtale på førstedagen på Folkemødet. Kunstneren Jens Galschiøt lykkedes med sin mission, mens nummer to var meget overrasket.

Ekstra Bladet, BT, Information, Berlingske, Fyens Stiftstidende, TV 2/Fyn, Skive Folkeblad. Ja, historien om den fynske burkahappening på førstedagen på Folkemødet nåede vidt omkring i de danske nyhedsmedier. Så vidt, at hovedpersonen bag, den odenseanske kunstner Jens Galschiøt, faktisk strøg ind i top-3 over de omtalte personer i nyhedsmedier under Folkemødet.

Tildækningsforbud Fra 1. august er det ulovligt at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, i offentlige rum, med mindre tildækningen har et anerkendelsesværdigt formål.



Man skal betale en bøde på 1.000 kroner ved overtrædelse første gang. Først fjerde gang og derover straffes overtrædere med en bøde på 10.000 kroner.

15 nysyede burkaer med nøgne personer inde under skulle udstille absurditeten i den meget omtalte tildækningslov, der fra 1. august forbyder personer at bære niqab, burka eller elefanthue. For hvis politiet bad personerne om at tage burkaerne af, ville de gå nøgne rundt - og dermed bryde loven om blufærdighedskrænkelse.

Jens Galschiøt ville fortælle, at man fratager personlige rettigheder med den nye lov. Og det lykkedes altså i den grad at sætte den politiske dagsorden på landets største folkemøde. Det mest omtalte emne i de danske medier blev aktionen "Burka og bare baller".

Og personligt nåede altså også Jens Galschiøts navn vidt omkring. Således viser analysefirmaet Infomedias opgørelse over, hvilke personer der blev omtalt flest gange i de danske nyhedsmedier, at Galschiøt blev omtalt næstflest gange af alle - hvis man ser bort fra ministre og folketingsmedlemmer.

Men det var en anden fynbo, der løb med sejren.

Politisk redaktør, @ThomasFunding, har fået flest omtaler i #dkmedier i dag i forbindelse med #fmdk. Jens Galschiøt er kunstner og står bag "burkaforbud og bare baller" og kommer ind på 2. pladsen, og på 3. pladsen havner Bent Melchior, tidligere overrabbiner. pic.twitter.com/xfBTB2U8sk — InfomediaDk (@InfomediaDk) June 15, 2018

Hellere en pæn analytiker

Højst overraskende for ham selv stod TV 2/Fyns tidligere Christiansborg-redaktør og nyansat politisk redaktør hos Jysk Fynske Medier, Thomas Funding Therkildsen, op i morges til historien om, at han var den mest omtalte person på Folkemødet i danske medier ifølge Infomedia.

- Lad os sige, jeg var lidt overrasket. Det er grundlæggende svært at konkurrere mod nøgne mænd i burka, så jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det. Folk vil måske hellere have en pæn, politisk analytiker som mig, og jeg glæder mig da over, at ordentligheden og seriøsiteten vinder over nøgne mænd i burka, siger Thomas Funding Therkildsen.

Han har siden fra Infomedia fået besked om, at artiklen "Det blev der talt om i baren på Folkemødet", som Funding har skrevet, er blevet delt og referet så meget i de danske medier, at han altså stjæler førstepladsen fra Jens Galschiøt.

- Det, synes jeg, indrammer meget godt, at Folkemødet er en slags Roskilde Festival for meningsdannere og magthavere, og jeg tror, at man kan udlede meget af, hvad der snakkes om i baren - og det tror jeg, folk synes godt om, siger Thomas Funding Therkildsen.