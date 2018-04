Pårørende lettede over livstidsdom: Det har været to hårde år

Familie og venner kan nu komme videre i sorgen efter stadfæstelsen af livstidsdom til dobbeltmorder.

Det var en lang hård proces, som i dag fik sin afslutning i Østre Landsret, da den 27-årige Alexander Jensen fik stadfæstet byrettens livstidsdom for dobbeltdrabet på sin ekskæreste og hendes nye kæreste. Nu kan familien indlede en ny fase i deres sorg.

- Det har været to hårde år. Det har været skrækkeligt oven i det andet, siger den dræbte kvindes far, Morten Emdal Olsen, med henvisning til den 17. april 2016, hvor hans gravide datter blev skudt på klos hold med et oversavet jagtgevær.

Datteren Nanna Olsen blev 23 år. Hun blev dræbt for øjnene af sin seksårige datter, som hun havde sammen med drabsmanden. Datteren sad i Alexander Jensens bil, mens han skød Nanna Olsen og hendes 35-årige kæreste i Snøde på Langeland.

Artiklen fortsætter under videoen

Var ikke god ved datteren

Nanna Olsens mor, Lone Rækjær Olsen, fortæller, at hun føler lettelse efter dagens dom. Selvom Alexander Olsen måske ikke opførte sig helt, som man kunne ønske, kom det som et chok, at han gik så vidt.

- Han var ikke god ved hende det sidste stykke tid, men derfra... siger moderen og holder en pause:

Læs også Livstid til 27-årig: Landsretten stadfæster dom for dobbeltdrab på Langeland

- Han virkede meget indelukket i starten. Vi troede faktisk i starten, at han var meget genert.

- Man kan ikke forudse sådan noget, supplerer faderen, der fortsat finder det hele uvirkeligt:

- Det er ikke til at forstå.

Lettelse over livstid

Maria Rækjær Olsen, der er søster til den dræbte kvinde, er lettet over, at drabsmanden endte med livstid.

- Det betyder meget. Hvis han fik 16 år, kunne han jo komme ud lige om lidt. Det ville jeg ikke have det særlig godt med, siger hun.

Nanna Olsens mormor og morfar var også mødt op for at følge domsafsigelsen.

Artiklen fortsætter under videoen

- Der kommer til at få flere dage, før det her falder på plads. Vi får aldrig lagt låg på, siger mormoren Ulla Nielsen.

Kigger frem

Morfaren Helmer Nielsen hæfter sig særligt ved barnebarnets tilstand, da hun blev dræbt:

Læs også Snøde i chok efter drab

- Det, at hun var gravid, gør det ikke bedre.

Nu håber han, at familien kan komme videre.

- Det skal vi jo, lyder det fra begge bedsteforældrene.

Veninder vil gemme minderne

TV 2/Fyn mødte også to af Nanna Olsens veninder efter dagens afgørelsen.

Artiklen fortsætter under videoen

- Nu kan der komme låg på. Der er gået to år, så det er dejligt, at det er overstået, siger 23-årige Cecillie Vesterager, mens den anden veninde Camilla Vesterager siger:

- Det er rart, at vi kan komme lidt videre. Tage sorgen lidt mere stille og roligt og snakke med venner og familie om det i stedet for, at vi skal mødes på den her måde hver gang.

Veninderne begynder nu at se fremad.

- Nu kan vi begynde at tage minderne frem og grine lidt af de sjove tider, vi havde sammen, siger hun.

Læs også Dobbeltdrab på Langeland: - Der er tale om likvideringer