Min mening: Pædagoger skal kunne arbejde uden chikane og vold

Mette Rahbek, folketingskandidat, Alternativet

Marts 2016:

Drab på medarbejder på bosted i Roskilde

Oktober 2017:

To ansatte på den sikrede institution Stevnsfortet i Rødvig på Stevns overfaldet.

Ansat på en socialpædagogisk døgninstitution for anbragte unge i Randers overfaldet.

Købmand dræbt af ung beboer fra privat bosted i Fjerritslev.

April 2018:

Forældre overfalder pædagoger i børnehave i Gilleleje.

Juli 2018:

Medarbejder på lukket ungdomsinstitution i København overfaldet og forsøgt voldtaget.

November 2018:

Nattevagt overfaldet af indsat på institution for kriminelle udviklingshæmmede på Lolland...

Hvor mange mennesker skal overfaldes, og i værste fald slås ihjel, før der bliver implementeret en holdbar og langsigtet indsats på dette område?

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Hvorfor skal vi, som pædagoger, SOSU’er, sygeplejersker, socialrådgivere med flere ikke også have lov til, at gå på arbejde hver dag, vel vidende at vi også kommer hjem igen i god behold?

Hvorfor anerkendes vores faglighed ikke? Hvorfor lyttes der ikke? Til os, vores faglige organisationer og ikke mindst til de borgere som vi arbejder med, og for?

Hvor mange lig skal der på bordet, før det er tydeligt nok, at der skal investeres massivt i vedligeholdelsen af vores allesammens velfærd?

Det koster penge, at lave penge! Hvis vi absolut skal tale ind i en nyliberalistisk dagsorden, så burde det da være ren logik, at når man investerer i mennesker, uanset ståsted, så føler vi os anerkendte, vi får selvværd og overskud, og vi kan dermed yde vores bidrag til fællesskabet.

Tænk, hvis vi droppede al dokumentation og kontrol, og i stedet gav tilliden tilbage. Gav tilliden tilbage til det faguddannede personale, med en klar forståelse for, at vi med vores uddannelse, rent faktisk kan udføre vores arbejde, uden at skulle tjekkes i hoved og røv.

Det kan ikke siges meget mere tydeligt. Danmark for velfærd. Nu!