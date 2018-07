Panik på rideskolerne: Tørken giver store problemer med at skaffe foder

Tørken skaber enorme udfordringer for de fynske rideskoler og hesteejere, der oplever en kamp om den sparsomme mængde græs og hø, der kan bruges som hestefoder.

Mange fynske dyreejere og landmænd er på vej i panik.

Tørken har fået græsset på markerne til at visne væk. Det betyder, at køer, får og heste, der ellers skulle gå og græsse, i stedet bliver nødt til at spise af vinterfoderet.

De plejer jo at kunne gå på græs indtil midt i august uden at skulle suppleres, men allerede nu er det et problem. Det er ikke først til vinter, det starter nu Nanna Wittenhoff

Problemet er bare, at vinterfoder er der næsten heller ikke noget af. For når græsset ikke gror, så er der ikke noget at slå af til hø, wrap og ensilage.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget som det her. Vores leverandør har sagt, at hvis ikke det snart begynder at regne, kan han ikke levere den mængde, vi har bestilt. Han har fået 500 baller ind, men vi skal i hvert fald bruge 900-1.000 baller, måske flere. Så vi er kun halvvejs. Og hvis ikke der kommer vand, kan han ikke slå mere til os, siger Lene Uldael Kruse, der er kasserer i Fyens Rideklub i Odense.

- Det er frustrerende. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det udover at håbe, at der kommer vand. Vi står og overvejer, hvad vi skal gøre nu. For det er det samme, der sker alle steder. Så det er rigtig svært at få foder hjem, siger Lene Uldael Kruse.

Desperationen breder sig

Hos Sydfyns Rideklub fortæller formand Nanna Wittenhoff, at hele situationen omkring manglen på foder opleves som desperat hos de mange rideklubber og hesteejere.

- Jeg har folk, der kommer forbi med trailer og spørger, om de ikke må få bare en enkelt balle wrap, fordi de ikke kan finde noget her og nu. Og problematikken er jo lidt, at når det er så tørt, så gror græsset ude på foldene ikke. Vi har smidt gødning, og det har slet ikke haft nogen effekt. Det har slet ikke groet, siger Nanna Wittenhoff.

Og fordi tørken er faldet så tidligt på sommeren, får det også tidligt konsekvenser for hestene, forklarer formanden.

- De plejer jo at kunne gå på græs indtil midt i august uden at skulle suppleres, men allerede nu er det et problem. Det er ikke først til vinter, det starter nu, siger Nanna Wittenhoff.

Selv har hun været forudseende og har sikret den mængde foder, som de får brug for i de næste mange måneder.

- Jeg har været rigtig heldig. Jeg har haft nogle gode leverandører igennem årene, som jeg har haft et tæt samarbejde med. Det er rigtig vigtigt, når man har hesten som levebrød, siger Nanna Wittenhoff.

Rives væk

Formanden følger med i forskellige grupper og på hesterelaterede sider på Facebook, og overalt er fodermanglen et emne for debat. Både store rideskoler og private hesteejere mangler.

- Hvis der bliver sat noget til salg, så bliver det revet væk. Og folk er endda begyndt at byde lidt op i pris, fordi der er mangel på det rundt omkring, siger Nanna Wittenhoff.

Det samme oplever Lene Uldael Kruse. Hun frygter, at en fortsat tørke kan give store økonomiske konsekvenser for rideskoler, stutterier og private hesteejere.

- Hvis det fortsætter, vil der også komme til at mangle korn og flere forskellige ting, så det kan jo også komme til at gå ud over vores foderpriser. Det vil belaste os enormt meget, siger Lene Uldael Kruse.

Selv om situationen efterhånden er tilspidset, ligger hun ikke søvnløs på grund af tørken. I stedet krydser hun fingre for, at vi snart får noget regnvejr.

- Jeg kan godt sove om natten. Jeg satser på, at vi finder en løsning. Selvfølgelig er det problematisk, men vi satser på lidt regn, siger Lene Uldael Kruse.

