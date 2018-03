Syv Odense-spillere på landsholdet: - Det betyder helt vildt meget

Da Klavs Bruun Jørgensen udtog landsholdet til EM-kvalifikationskampene mod Tjekkiet, var det med hele syv Odense-spillere blandt de 18 udvalgte. Ifølge landstræneren er det langt fra ligegyldigt.

Syv Odense-spillere er udtaget til landsholdets EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet, og det er ikke tilfældigt.

- Det betyder, at de kender hinanden rent spillemæssigt. Vi så også under VM, at Heindahl fik en anden rolle, end hun først var tiltænkt på grund af Bodholts skade. Hun gjorde det rigtig fint, og det tror jeg, blandt andet skyldes, at hun har løbet og spillet med Stine Jørgensen og Mette Tranborg, som også var villige til at fodre hende under hele slutrunden. Så det betyder helt vildt meget, at de kender hinanden godt, siger landstræner Klavs Bruun til TV 2.

Den pointe kan sidstnævnte sagtens genkende.

- Jeg kan mærke på det halve år, vi har spillet i Odense indtil videre, at timingen mellem Stine Jørgensen, Kathrine Heindahl og Mie Højlund sidder meget bedre. Og det tager vi helt sikkert med, siger Mette Tranborg og fortsætter:

- Der ligger nogle løbebaner og noget timing, som sidder mere under huden, end hvis de skulle genopfriskes hver gang, vi bliver samlet. Så det betyder meget, og håndboldmæssigt er det en stor fordel.

Også Stine Jørgensen, der i Lotte Grigels fravær meget vel kan starte som playmaker i onsdagens EM-kvalifikationskamp mod Tjekkiet, mener, at de indbyrdes relationer er i top Odense-spillerne imellem.

- Vi kender efterhånden hinanden ret godt, så jeg håber de små ting som indbyrdes aftaler, og nogle af de løbebaner, vi bruger hjemme i Odense, kan komme med her på landsholdet. Det betyder bare lige lidt, at man ved, hvilken timing de andre kommer i, og at man ved, hvordan de gerne vil have boldene serveret.

- Samtidig er det afgørende, at man kender sin stregspiller rigtig godt, og det føler jeg, at jeg gør med Heindahl, siger den 27-årige bagspiller, der kan skrive 401 mål i 124 landskampe på CV’et.

To sejre giver EM-billet

Når landsholdet onsdag eftermiddag løber på banen mod Tjekkiet, er det den første af to EM-kvalifikationskampe mod det østeuropæiske landshold. Og det er kampe med enorm betydning.

Vindes begge kampe, er landsholdet sikret deltagelse ved EM i Frankrig senere i år.

- Det betyder meget. Også i forhold til den her evindelige snak om, hvor meget tid vi har til at udvikle på tingene. Det vil være vigtigt for os i den henseende, at hvis vi vinder de her to, så er vi sikre, og så har vi mulighed for at give noget tid til nogle af de spillere, der ikke har så mange landskampe, når vi mødes igen i slutningen af maj. For eksempel vil de to, som sidder over i morgen kunne få noget spilletid, siger Klavs Bruun Jørgensen med henvisning til Simone Böhme og Nadia Offendal.

Nadia Offendal blev ellers for nylig efterudtaget til samlingen ovenpå Lotte Grigels afbud, men Odense-spilleren må altså se onsdagens kamp fra tilskuerrækkerne.

Jeg har altid haft det sådan, at den der spiller playmaker er den, der bestemmer, for jeg kan ikke mærke, hvad dem inde på banen føler Klavs Bruun Jørgensen, landstræner

Dermed har ”kun” seks spillere fra Jan Pytlicks Odense mulighed for at komme i kamp på udebane mod Tjekkiet. Selvom den fynske klub er stærkt repræsenteret ved EM-kvalifikationskampene, frygter landstræneren ikke, at det rykker ved magtfordelingen på holdet.

- Jeg bestemmer selvfølgelig, men i samråd med spillerne. Jeg har altid haft det sådan, at den der spiller playmaker er den, der bestemmer, for jeg kan ikke mærke, hvad dem inde på banen føler, der er bedst at køre. Jeg kan give nogle råd, og så er det op til spillerne at styre det derinde. Men i sidste ende er det mig, der tager ansvaret, fastslår landstræneren.

