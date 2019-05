Politi og psykiatri rykker ud sammen i nyt forsøg

Udrykninger til borgere med psykiske lidelser presser politiet. De seneste år er politiet rykket ud til stadigt flere borgere med psykiske lidelser, som samtidig er blevet sygere.

Vores betjente fortæller, at det er en svær opgave at løse. De bliver usikre på, hvordan de bedst håndterer de syge Stine Arneskov Mathiesen, politiinspektør, National Beredskabsafdeling

Derfor har Rigspolitiet nu sat gang i et projekt, de kalder ’det fælles udrykningskoncept’. Her skal foreløbig fire politikredse have en særlig patruljevogn bemandet af to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske. Det fortæller politiinspektør i National Beredskabsafdeling under Rigspolitiet, Stine Arneskov Mathiesen.

- Vores betjente fortæller, at det er en svær opgave at løse. De bliver usikre på, hvordan de bedst håndterer de syge, og de savner den sundhedsfaglige vurdering. Samtidig vil vi gerne sørge for, at de syge og deres pårørende kan få en bedre behandling, siger hun.

Får specialudstyret patruljevogn

’Det fælles udrykningskoncept’ er i første omgang et forsøg, som kommer til at køre i fire politikredse, blandt andet hos Fyns Politi.

Derudover får også Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Midt- og Vestsjællands Politi og Østjyllands Politi en specialudstyret patruljevogn, som kan indgå i deres beredskab.

Den særlige patruljevogn kan rykke ud til alt fra borgere med en mærkelig opførsel til tungt psykisk syge, der har lavet personfarlig kriminalitet som drab, grov vold og lignende.

- Vi har et problem i håndtering af psykisk syge

Lektor på juridisk institut på Syddansk Universitet Henning Fuglsang Sørensen mener ikke, at man skal lede længe efter eksempler på sager, der viser, at det er nødvendigt at tænke nyt i forhold til de syge kriminelle.

Samarbejdet om at rykke ud samlet og vurdere borgeren kan være med til at tage konflikter i opløbet Stine Arneskov Mathiesen, politiinspektør, National Beredskabsafdeling

- Man skal være naiv for at påstå, at vi ikke har et problem i forhold til håndteringen af psykisk syge i det akutte beredskab. Man skal ikke google meget rundt for at finde sager, hvor det desværre er gået galt, siger han og fortsætter:

- Derfor giver det også fantastisk god mening, at politi og psykiatri eksperimenterer med måder at håndtere det her på en bedre måde.

Øget tilfredshed

Politiinspektør Stine Arneskov Mathiesen fortæller, at ’det fælles udrykningskoncept’ er inspireret af lignende patruljer i Storbritannien og USA.

- Samarbejdet om at rykke ud samlet og vurdere borgeren kan være med til at tage konflikter i opløbet og give en mere smidig indgang til behandlingssystemet. Det skal bidrage til en øget tilfredshed for både borgere, betjente og pårørende, fortæller hun.

Forsøget skal køre fra sensommeren 2019 og to år frem.