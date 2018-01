Skadet Viktor Axelsen må opgive at forsvare stor titel

Viktor Axelsen trak sig i denne uge fra Indonesia Masters med en ankelskade, og nu volder den så store problemer, han også trækker sig fra India Open.

Efter en flyvende start på året med en turneringssejr i Malaysia Masters løb den danske verdensmester torsdag ind en skade, da han landede forkert under Super 500-turneringen i Indonesien.

Det betyder, han nu må opgive at forsvare sin titel i India Open den kommende uge. Det skriver Viktor Axelsen på sin Facebook-side:

- En hurtig opdatering fra Danmark. Min ankel volder mig stadig problemer, og derfor bliver jeg desværre nødt til at trække mig fra India Open næste uge. Jeg elsker at spille i Indien, så jeg er selvfølgelig virkelig skuffet over, jeg ikke kan spille. Jeg ser frem til at komme tilbage næste år.

Det var i andenrundekampen mod japanske Kazumasa Sakai, at Axelsen trak sig ved stillingen 21-23, 7-11, efter han mod slutningen af første sæt var landet forkert på sin ankel. Da smerterne efterhånden blev større, valgte danskere at trække sig.

- Der sker noget efter en landing, hvor jeg begynder at føle et pres på ydersiden af venstre fod. I slutningen af første sæt kan jeg så mærke, at det er noget med min ankel, hvor det giver smerter.

- Jeg prøvede at spille videre, men det blev stille og roligt værre, så jeg valgte, i samråd med Kenneth Jonassen (landstræner, red.), at tage beslutningen om at stoppe, fordi det ikke var det værd at gøre det værre, sagde Axelsen torsdag til TV 2 Sport.

I samme ombæring kunne han dog umiddelbart konstatere, at der ikke var revet noget over i foden eller omkring anklen. Spørgsmålet bliver nu. hvorvidt Axelsen når at blive klar til DM, der for ham starter om 11 dage.