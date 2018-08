Tordenbyger på vej mod Fyn - risiko for skybrud

Efter en dag med smukt sommervejr lukker dagen ned med regn og torden flere steder i landet.

Omkring spisetid ankommer en front til Sønderjylland, og i løbet af aftenen passerer den hele landet.

Selvom fronten er sammenhængende har den meget bygeagtig karakter. Det betyder, at det er meget forskelligt, hvor meget regn, der vil falde.

De fleste steder i det sydlige Danmark kommer der mellem 5 og 10 millimeter regn, men lokalt kan der komme over 20 millimeter. Det vil typisk være i forbindelse med torden, hvor der også kan optræde vindstød af stormstyrke.

Tordenvejret er over Fyn ved 21-tiden, viser prognoser. Foto: TV 2 VEJRET

Risiko for skybrud

Fronten bevæger sig hurtigt. Derfor vil tordenbygerne generelt drive hurtigt forbi. Alligevel kan der lokalt forekomme skybrud. Ved skybrud kommer der mere end 15 millimeter regn på en halv time, og man ser ofte, at kloaknettet har svært ved at følge med.

Mange vil få regn i under en time og med skiftende intensitet. Generelt kommer der mest regn i det sydlige Danmark, og måske kommer der ikke en eneste dråbe til Bornholm. Prognosen viser i hvert fald, hvordan frontzonen svækkes på vej mod Bornholm.

Danmark savner i høj grad regn, og desværre for naturen ser o mrådet med mest langvarigt regn ud til at holde sig vest for Danmark.