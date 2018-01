Trods våd og skyet start kommer solen frem

Selvom fredagen er begyndt med skyer og stedvis regn mange steder, så er der mulighed for lidt sol senere på dagen.

Når Solen ved 8.30-tiden står op over Danmark, vil der mange steder åbenbare sig en ganske grå himmel - og længst mod sydøst vil man også kunne se regndråber på vinduerne.

Et lavtryk har i nattens løb passeret lige syd om landet, og det har givet regn til den sydlige halvdel af Danmark.

Lavtrykket fortsætter med at bevæge sig mod øst, og det gør, at der allerede fra solopgang kan være huller i skydækket i den nordvestlige del af landet. Dén opklaring breder sig - men dog kun langsomt - til en lidt større del af Jylland, hvor man over middag kan få kig til solen flere steder.

Længere mod øst må man væbne sig med tålmodighed, og her er det ikke sikkert at den lavtstående januar-sol overhovedet kommer til syne på himlen.

Glatte veje i Nordjylland

Skyerne holder på varmen, og derfor er der de fleste steder her til morgen temperaturer på 2 til 4 graders varme. Men i den nordvestlige del af Jylland, hvor der er huller i skydækket, ligger temperaturen lige omkring frysepunktet med endnu koldere vejbaner.

Det betyder, at man skal være ekstra opmærksom i morgentimerne, når man begiver sig af sted, da der flere steder er is- og rimglatte veje mod nordvest.

I dagens løb kan der hist og her komme enkelte byger, der kan være med slud.

Selvom vejret fredag kan virke trist, så fat mod - der venter os en kold og vinterlig weekend med rig chance for solskin.