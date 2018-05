Verdens første flydende atomkraftværk sejler forbi Fyn

Greenpeace advarer mod flydende atomkraftværker, men eksperter ser ingen grund til frygt.

Imponerende og respektindgydende ser den ud, den gigantiske rustrøde pram. 144 meter lang og 30 meter bred med en vægt på 21.500 tons.

Verdens første flydende atomkraftværk, det russiske Akademik Lomonosov, sejler efter planen ind i dansk farvand tidligt torsdag morgen og ventes at forlade det igen søndag morgen nordvest for Skagen.

I løbet af fredag sejler det flydende atomkraftværk tæt forbi Fyn.

Det oplyser forsvaret på Twitter.

Den flydende russiske atomkraftværks-platform Akademik Lomonosov ventes at nå dansk farvand ved Bornholm tidlig torsdag morgen og passere Storebælt fredag aften. Patruljefartøj fra @forsvaretdk følger Lomonosov. Vi har ikke yderligere oplysninger p.t.#dkforsvar #dkmedier — Forsvaret (@forsvaretdk) May 2, 2018

Allerede lørdag forlod Akademik Lomonoso Sankt Petersborg og begyndte sin lange rejse igennem blandt andet svensk, dansk og norsk farvand på vej mod Murmansk i Rusland.

Pres fra flere lande

Reaktorerne på det flydende atomkraftværk skulle oprindeligt testes med uranbrændsel i Sankt Petersborg, men efter pres fra både Norge og de baltiske lande besluttede ejeren bag den russiske atomkraftgigant Rosatom at ændre testlokaliteten til Murmansk.

Det flydende atomkraftværk Akademik Lomonosov har lørdag forladt Sankt Petersborg. Foto: Nicolai Gontar / Nicolai Gontar / Greenpeace

- Hele ideen om atomkraftværker, der driver rundt på verdenshavene, skriger til himlen. Flydende atomkraftværker vil udgøre en uforudsigelig trussel mod miljøet, hvor end man placerer dem, og de udgør ikke et acceptabelt svar på behovet for fossilfri energikilder, siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace i Danmark.

Akademik Lomonosovs rute gennem Danmark. Det flydende atomkraftværk kommer forbi Fyns østlige side. Foto: TV 2

'Ingen grund til frygt'

Når Akademik Lomonosov er fremme i Murmansk, vil uranbrændslet blive installeret i reaktorerne, hvorefter værket bugseres 5000 kilometer via Nordøst-passagen til sin endelige destination, Pevek i Chutkotka-regionen i Arktis. Her skal det så efter planen levere strøm til indbyggere og industri.

- En masseproduktion af flydende atomkraftværker vil ikke kun udgøre en trussel mod Arktis, hvor det aktuelle værk skal bugseres rundt, men også mod andre sårbare områder, der er præget af dårlig infrastruktur og i flere tilfælde af politisk uro, siger Tarjei Haaland.

Akademik Lomonosov er 144 meter lang og 30 meter bred med en vægt på 21.500 tons. Foto: Nicolai Gontar / Nicolai Gontar / Greenpeace

Civilingeniør og forhenværende professor i reaktorfysik og atomkraftteknik Povl Lebeck Ølgaard deler ikke Greenpeaces store bekymring:

- Jeg mener ikke, at det er farligt, hvis der ikke er brændsel på reaktorerne. Nu er russerne jo ikke novicer på det her område. De har i årtier haft atomdrevne ubåde og krigsskibe, så på den måde er springet ikke så langt. Fungerer deres sikkerhedssystemer efter planen, er der ingen grund til at frygte noget, siger Povl Lebeck Ølgaard til TV 2.

Han mener, at det er en naturlig udvikling, at kraftværkerne nu bliver mobile.

- Det er en simpel måde at lave energi på i områder, der ligger meget afsides. Det har jo den store fordel, at man ikke skal transportere store mængder olie eller kul, noget der vil belaste miljøet i langt højere grad. Brændselselementerne til den flydende reaktor fylder langt mindre og kan i realiteten flyves til afsidesliggende områder, fortæller Povl Lebeck Ølgaard.

Lørdag forlod Akademik Lomonoso Sankt Petersborg og har nu retning gennem Danmark og forbi Fyn. Foto: TV 2

Interesse fra flere lande

Ifølge russiske medier har Rosatom allerede mødt interesse fra lande som Kina, Algeriet, Indonesien og Argentina for de flydende atomkraftværker, som blandt andet kan indgå i rensning af drikkevand og levere strøm til olie- og gasudvinding.

- De flydende atomkraftværker vil typisk blive placeret tæt på kyster og lavtvandsområder. Værkerne skal bugseres og har ingen egen mulighed for selv at navigere, mens den flade bund gør dem særligt sårbare over for cykloner og tsunamier, vurderer Tarjei Haaland.

Bent Lauritzen, der er afdelingschef på Center for Nukleare Teknologier, ser ingen grund til at frygte en ulykke med Akademik Lomonosov:

- Det er bygget på kendt teknologi, der består af en reaktortype, der bliver brugt på de russiske isbrydere. Den har man rigtig mange års erfaring med.

Så for dig at se er det sikker teknologi?

- Ja, det er det. Det er en trykvandsreaktor, som er en sikker reaktortype. Hvis man skal sammenligne den med landbaserede reaktorer, er den væsentligt mindre. Den er er på to gange 35 megawatt, hvor de store landbaserede kernekraftværker kan være på 1000 megawatt, siger Bent Lauritzen til TV 2.

Akademik Lomonosov ventes fremme i Murmansk senest den 20. maj.

Herunder kan du se en grafik over hele Akademik Lomonosovs rute fra Sankt Petersborg til Murmansk.

Dette er hele Akademik Lomonosovs rute fra Sankt Petersborg til Murmansk. Foto: TV 2