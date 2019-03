Ægtepar sælger fynsk ø: - Vi er da kede af at skulle skille os af med den

I mere end fire årtier har ægteparret Peter og Gitte Didrichsen ejet Halmø i Det Sydfynske Øhav mellem Fyn og Ærø.

Men nu er det snart slut, for parret har valgt at sætte den privatejede ø til salg.

Øen er 43 hektar stor, og med i salget følger den 200 kvadratmeter store bolig Halmøgård.

- Min kone og jeg er begge to 82 år gamle. Det kræver en masse tid, det var nemmere, da vi købte den for 40-50 år siden, siger Peter Didrichsen til Fyns Amts Avis.

Halmøgård er den eneste bolig på øen. Den følger med i købet. Foto: Asger Olsen A/S

Ked af at måtte sælge

Halmø ligger i havet ud for landsbyen Ommel på Ærø og omkring fire kilometer fra Marstal.

Ægteparret Didrichsen har tidligere udtalt til DR Fyn, at de, når tiden kom, helst ikke så øen sat til salg. I stedet ville de gerne, at den blev i familien.

Men sådan skulle det ikke gå. Ifølge Peter Didrichsen har parrets fire børn ikke haft den store interesse i at overtage øen.

- Alt har vel sin tid, men vi er da kede af at skulle skille os af med den, det må jeg sige. Vi har været glade for at komme derovre siden begyndelsen af 70'erne, siger han til Fyns Amts Avis.

Halmø er 43 hektar stor og ligger ud for den lille by Ommel, tæt ved Marstal, på Ærø. Foto: Asger Olsen A/S

Pris: Mindst 15 millioner

Halmø og Halmøgård er sat til salg gennem ejendomsmægler Asger Olsen, og der er ikke sat et prisskilt på ø og ejendom. Men ifølge den seneste offentlige vurdering er ejendommen vurderet til 3,8 millioner kroner og grunden til godt 1,2 millioner.

Skulle der sidde interesserede købere derude, skal de have langt flere penge op af lommen, lyder det fra mægleren.

- Man kan sige, at den koster det, som folk vil give, men vi skal minimum op på 15-20 millioner kroner. Det er jo lidt et unika, for der er ikke ret mange private øer med huse på, og af dem er det meget få, der overhovedet kommer til salg, siger Asger Olsen til TV 2.

Der er ikke bopælspligt, så det står nye ejere frit for at benytte øen som sommerresidens. Foto: Asger Olsen A/S

Netop fordi udbuddet er begrænset, forventer mægleren også, at der nok skal være købere til den privatejede ø. Men tre ting skal være på plads for den oplagte køber - foruden muligheden for selv at transportere sig til og fra øen.

- Først og fremmest skal man have pengene til at købe den. Så skal man have interessen og lysten til at eje sin egen ø. Og så skal man have tiden til at bruge den, siger Asger Olsen.

Danske øer til salg

Selvom det ikke er hver dag, at en dansk ø bliver sat til salg, er det sket flere gange de seneste år. Men som priserne viser, kræver det penge på lommen at blive ø-ejer.

Siø mellem Langeland og Tåsinge blev i 2018 solgt for et ukendt beløb efter at have været til salg i 2,5 år. Prisen begyndte på 39 millioner kroner, men blev siden sat ned med mindst 6,5 millioner.

Egholm i Storebælt ud for Skælskør kom i 2016 på nye hænder. I første omgang var både den nye ejer og prisen hemmelig, men senere kom det frem, at ejerne af HSN-Koncernen, Hanne og Jens Jørgen Madsen, havde betalt godt 21,5 millioner kroner.

Peberholm i Roskilde Fjord blev i 2016 solgt til et yngre par fra København. Prisen for den lille ø endte lidt under udbudsprisen på knap to millioner kroner.

Middelgrundsfortet i Øresund blev i 2015 købt af Det Danske Spejderkorps for 20 millioner kroner med støtte fra Nordea-Fonden og A. P. Møller Fonden.

Danmarks største privatejede ø er Fænø, der ligger i Lillebælt sydvest for Middelfart. Den har siden 2001 været ejet af erhvervsmanden Flemming Schouboe.

Tidligere har der været drevet landbrug med kvæg, grise og får på øen. De seneste mange år har kreaturer afgræsset øen. Foto: Asger Olsen A/S