Storebæltsbroen: Snart kan du køre hurtigere gennem betalingsanlægget

Det er snart slut med at holde i kø bag folk med fumlende fingre i betalingsanlægget på Storebæltsbroen.

Til efteråret vil det være muligt at køre lige igennem med 50 kilometer i timen, hvis du er tilmeldt BroBizz eller PayByPlate-løsningen, hvor en nummerpladescanner genkender din bil.

Læs også Bye bye BroBizz: Nu kan du betale for broen med din nummerplade

Arbejdet har været i gang noget tid, men første fase er nu afsluttet:

- Alle fast lanes bliver længere, hvilket har rodet i et stykke tid. Det gør det ikke længere, siger Jens Kjær Nielsen, chef for Betalingsanlægget, Sund & Bælt.

- Vi satser på at blive klar sidst på efteråret.

Nu mangler den tekniske del

For at få sådan et system til at fungere, er der en række tekniske foranstaltninger, der skal på plads.

- Styresystemet, softwaren, kameraerne og meget andet. Selve det indvendige system skal opdateres og tilpasses, siger Jens Kjær Nielsen.

PayByPlate er en del af Sund & Bælts BroBizz ordning, hvor man kan registere sin nummerplade, der bliver scannet, når man kører over broen. Det har været en mulighed siden 23. februar 2018.

Læs også Minus 281 millioner: Lavere brotakster tærer på overskud hos Storebæltsbroen