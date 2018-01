Penge til støjværn ved Sanderum

Naboer til E20 motorvejen i Odense er bekymrede for, at den øgede trafik kommer til at skabe mere støj. Men nu er der penge på vej til et støjværn

TV 2/Fyn erfarer, at regeringen vil afsætte i alt 50 millioner kroner til støjgener flere steder i Danmark – heraf er halvdelen af beløbet på 25 millioner kroner specielt øremærket til et støjværn ved Sanderum ved Odense. Udover pengene til støjværnet bliver der allerede i år lagt ny asfalt på motorvejen - en særlig type asfalt, der giver mindre støj end i dag. Ifølge vejdirektoratet er 3500 husstande i området plaget af støj. De nærmere detaljer ventes offentliggjort senere i dag. Opdateres... 02:58 Luk video