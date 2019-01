Pengetanken bugner: 107 millioner i overskud i Middelfart

Selv om kunderne hellere vil spare op end låne, tjener Middelfart Sparekasse gode penge.

Sparekassen har netop offentliggjort sit 2018-regnskab, og det viser et overskud på 107 millioner kroner - dermed runder sparekassen for tredje gang et overskud på 100 millioner kroner.

2017 er dog fortsat rekordår.

– Ved indgangen til 2018 så vi frem mod et år med fortsat lave renter og kundernes fokus på at spare op frem for at øge forbruget. Derfor vidste vi allerede ved årets indgang, at det blev svært at leve op til 2017,

siger Martin Baltser.

Resultatet blev en anelse bedre end det ventede overskud på mellem 80 og 100 mio. kr. Det kan tilskrives en fortsat vækst i antallet af kunder i Middelfart Sparekasse, hvilket er én af årsagerne til, at sparekassen lykkes med at øge netto rente- og gebyrindtægterne med 3,4 procent i forhold til 2017.

– Det er ikke nogen selvfølge, for vi ser fortsat faldende udlånsrenter og begrænset appetit fra kundernes side til at låne penge. Kunderne sparer fortsat op i stor stil – vores indlån er vokset med 12 procent i 2018 til nu 10,4 mia. kr., fortæller Martin Baltser i årsregnskabet.

Indtægterne er blandt andet båret oppe af en vækst i boligmarkedet, og at kunderne har fået fokus på at investere de opsparede midler i stedet for at lade pengene stå på en indlånskonto til en rente på nul procent.

Sparekassens udlån er vokset i 2018 – med seks procent til 6 mia. kr. Det svarer stort set til væksten i nye kunder på 5,5 procent. Sparekassen havde ved udgangen af 2018 næsten 77.000 kunder.

Kundefremgangen kommer på trods af, at sparekassen ikke har åbnet nye afdelinger de seneste tre år.

I starten af 2019 har sparekassen dog samlet de hidtidige tre afdelinger på én ny adresse med cirka 30 medarbejdere og over 10.000 kunder.

En enkelt streg i regningen har der dog været i årets løb, nemlig da Finanstilsynet kikkede forbi i Middelfart og i andre pengeinstitutter.

Tilsynet bad om, at sparekassen skulle gennemføre en intern og ekstern kontrol af låne-engagementerne for at tjekke, om udbetalingen er stor nok, når kunderne køber huse.

For ifølge tilsynet levede Middelfart Sparekasse i knap 18 procent af tilfældene ikke op til Finanstilsynets vejledning for en tilstrækkelig formue og økonomisk robusthed hos kunder i Århus og København.

Til februar præsenterer Martin Baltser en ny treårig strategi for sparekassen.

– Alle medarbejdere har været involveret i strategi-arbejdet, og vi glæder os til at arbejde med en strategi, hvor vi lægger os i selen for at gøre en endnu større forskel for vores kunder, vores medarbejdere og de byer, hvor vi har afdeling, siger Martin Baltser.