Færdselsuheld i Odense SØ: trafikken kører igen

Fyns Politi melder om trafikuheld, hvor person sad teknisk fastklemt i bil.

Trafikken kører igen efter et trafikuheld i Odense SØ.

Ørbækvej i Odense SØ var tidligere spærret i udadgående retning ved Hollufgårdsvej på grund af færdselsuheldet.

Politiet melder, at personen, som kørte galt i sin bil nu er kommet ud af bilen uden nogen form for skader.

Personen sad teknisk fastklemt, som i fagsprog betyder, at man klipper taget af bilen for at undgå at påføre nye skader på tilskadekomne. Risikoen for at få piskesmæld under teknisk fastklemmelse er stor, og derfor klippes taget af, så man ikke laver nogle pludselige bevægelser, oplyser politiet.

Politiet melder at trafikken kører upåvirket igen.