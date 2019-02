Stjal fra skoleelever: To personer dømt for milliontyverier

Onsdag blev to mænd fra Århus dømt for at have stjålet værdier for mellem halvanden og to millioner kroner fra skoler på Fyn og i Jylland.

Ved Retten i Århus blev der straffet med tre et halvt års fængsel til hver af de dømte, Ali Hassan Ali og Uffe Juul.

Uffe Juul hed noget andet, men tog navneforandring i løbet af efterforskningen mod ham.

Læs også To mænd tiltalt: Stjal for millioner fra 30 skoler

Stjal fra tre fynske skoler

I løbet af cirka et halvt år gik de to mænd på rov efter tyvekoster på 30 højskoler og efterskoler på Fyn og i Jylland. Samlet blev der stjålet computere fra skolernes elever til en værdi af mellem halvanden og to millioner kroner.

Tre af tyverierne er sket på fynske skoler. Både Brenderup Højskole, Hjemly Idrætsefterskole ved Ringe og Tommerup Efterskole har haft ubudent besøg af de to dømte.

- Gerningsmændene stjal bærbare computere i alle tre tilfælde, fortalte anklager ved Østjyllands Politi Jhin Lee til TV 2/Fyn i forbindelse med, at de to mænd blev tiltalt i januar.

Tyverierne er gået ud over flere end 200 elever på de jyske og fynske skoler.

Mændene har sneget sig ind på skolerne, mens eleverne var til aftensmad i fællesområderne. Mens eleverne spiste, stjal de dømte værdier fra ulåste værelser.

Læs også Udeblev fra session: Stak af fra politiet under rutinetjek

Har anket dommen

Anklager ved Østjyllands Politi Jhin Lee er tilfreds med dommen, da retten har valgt at følge hans påstand om straf.

- Den her sag er også et eksempel på, at efterforskningen fungerer rigtig godt på tværs af politikredsene. Alle kredse på Fyn og i Jylland har haft forhold med i den her, siger han til Ritzau.

De to mænd, der er 25 år og 26 år, har begge nægtet sig skyldige. De har også valgt at anke dommen til landsretten.

Vidner og telemaster har fældet dømte

Men ifølge retten var der altså beviser nok for, at de to mænd havde haft for lange fingre. Blandt andet har en lang række vidner været forbi retssagen.

Også oplysninger fra telemaster har fældet Ali Hassan Ali og Uffe Juul.

- I 95 procent af tilfældene var den enes eller begges telefoner omkring gerningsstedet. Det er jo beviser, der forstærker sig selv.

- Hvis du én gang er i nærheden af et indbrud, kan det være tilfældigt. Men hvis du er det 2, 3, 4, 5 eller 40 gange, bliver det stærkere beviser, siger Jhin Lee.

Mændene blev anholdt i juni sidste år.

En elev på en efterskole ved Herning havde set en mand snige sig rundt. Kort efter fandt politiet de to mænd ved en campingplads, mens tyvekoster fra skolen blev fundet i et skovstykke tæt på.