Politiet jagter fartbøller på fynske skoleveje

I næste uge er politiet på vagt på skolevejene for at fælde fartglade bilister og cyklister med mobilen i hånden.

Der bliver kørt stærkt på de fynske skoleveje. Også for stærkt. Derfor sætter politiet ind med en landsdækkende kontrol på landets skoleveje fra på mandag den 8. januar til fredag den 12. januar.

Vi stopper desværre alt for mange bilister, der har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn. Rigtig mange af bilisterne kører også for stærkt. Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

Da politiet i samme periode i januar sidste år kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev knap 4.400 bilister sigtet for at køre for stærkt.

- Vi stopper desværre alt for mange bilister, der har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn. Rigtig mange af bilisterne kører også for stærkt, og for høj fart er involveret i mange trafikulykker, fortæller Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

Læs også Trafikkaos om morgenen: På disse skoler er der også problemer med ‘curlingbørn’

- Netop nu hvor det er mørkt, og sigtbarheden er dårlig i morgen- og eftermiddagstimerne, er det ekstra vigtigt at være opmærksom og overholde fartgrænserne. Derfor gennemfører vi kontroller på skolevejene i den kommende uge for at passe på skolebørnene.

Folk er så egoistiske

I december skrev TV 2/Fyn om trafikkaos ved flere skoler på Fyn.

- Folk kører, som de vil. De kører ind, hvor de vil. De overskrider færdselsreglerne og kører ind på skolen, hvor de ikke må, og de parkerer, hvor de ikke må, fortalte Dorthe Lauridsen i december til TV 2/Fyn

Dorthe Lauridsen bor 200 meter fra Kroggårdsskolen i Næsby i Odense.

00:20 Se video fra december 2017, hvor Dorthe Lauridsen fortæller om kaosset ved Kroggårdsskolen i Odense. Video: Alexander Aagaard Luk video

Folk er så egoistiske. De tænker kun på sig selv. De ser ikke, hvad der sker omkring dem. Nu har de afleveret deres barn, og nu skal de af sted på arbejde, og så er alt andet ligegyldigt. Dorthe Lauridsen, nabo til Kroggårdsskolen i Næsby

Hun var bange for, at kaosset i sidste ende kunne ende fatalt.

- Børn er ikke så opmærksomme. Der skal ikke ret meget til for, at deres opmærksomhed er et andet sted, og jeg tror ikke, børn kan forudse, at en bildør lige går op, så på et eller andet tidspunkt er der et barn, der bliver slået ihjel. Det er jeg overbevist om, sagde Dorthe Lauridsen.

- Folk er så egoistiske. De tænker kun på sig selv. De ser ikke, hvad der sker omkring dem. Nu har de afleveret deres barn, og nu skal de af sted på arbejde, og så er alt andet ligegyldigt. De har alt for travlt, forklarede hun.

Også på Facebook var der mange meninger om bilisters - og ikke mindst forældrenes måde at køre på ved skolerne.

- Ved Paarup Skole, ren kaos. Jeg var ved at køre en mor ned. Hun kom bare ud på vejen uden at se sig for, men det er jo så synd for børnene. Curlingbørn, skrev Inge Jepsen i december på TV 2/Fyns facebookside.

Også børnene bliver tjekket

Under kontrollerne vil politiet også holde øje med om de cyklende skolebørn overholder færdselsreglerne og passer på sig selv i trafikken.

Politiet vil tjekke, om børnene taler i håndholdt mobil, mens de cykler, har husket cykellygterne, og om de går eller cykler over for rødt.

Tal fra vejdirektoratet viser, at ti gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken som seksårige.