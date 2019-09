Rådmand før rabaldermøde om millioner: Ikke godt at undersøge sig selv

Børn- og Ungeudvalget i Odense tager tirsdag stilling til, om der skal hentes hjælp udefra til at få styr på kommunens indsats for udsatte børn og unge.

Det sker, efter økonomien på området er løbet løbsk hen over sommeren.

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) har erkendt, at hun som børn- og ungerådmand har svært ved at overholde budgettet i sin forvaltning.

Underskuddet på budgettet er på op mod 70 millioner, og Susanne Crawley Larsen siger tirsdag morgen til TV 2/Fyn, at budgetoverskridelsen er svær at forstå for både hende selv og andre.

Derfor vil hun gerne have eksterne øjne til at se på overskridelsen, der ind over sommeren er mere end fordoblet fra 28,4 millioner kroner i juni til nu et sted mellem 50 og 70 millioner kroner.

- Det her eksterne blik skal først og fremmest se på de ting, som sker herinde i forvaltningen. Jeg er ret overbevist om, at det arbejde, socialrådgiverne laver, det er et godt arbejde.

- Jeg er faktisk også ret overbevist om, at vi har en reel mer-aktivitet - det kan jeg se på antallet af underretninger, antallet af børn der skal anbringes - men vi har brug for det rigtige grundlag at tage beslutninger på som udvalg og som byråd, siger Susanne Crawley Larsen.

Er det lovningen der gør, at I bliver nødt til at sætte flere og flere penge af til det her?

- Ja, det er klart. Det er ikke en "kan"-opgave om man vil anbringe børn, det skal man gøre. Så kan man arbejde i om man kan finde billigere måder at anbringe på, og det kan man for eksempel, hvis det lykkes at rekruttere flere plejefamilier.

- Det er billigere end at anbringe på døgninstitutioner, siger rådmanden.

Er der nogen, der ikke har fulgt med i tallene, efterhånden som månederne er gået?

- Det, synes jeg, er noget af det som vi skal få eksterne til at se på. Det er nok ikke et sted, hvor det er godt at undersøge sig selv, siger rådmanden.

Det bliver jul hvert år

Flere af politikerne i Børne- og Ungeudvalget er langt fra tilfredse med at, der ikke er styr på økonomien.

Blandt andet siger Venstres Mark Grossmann til TV 2/Fyn, at situationen virker alvorlig.

- Der er jo kommet et forslag fra rådkvinden om, at det skal løses af folk ude fra, og når hun siger det, så må det være lidt mere alvorligt end jeg havde forventet, siger Mark Grossmann.

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti, siger, at det er en situation, som gentager sig år efter år.

- Så det kommer ikke som nogen overraskelse. Altså, det bliver jul hvert år og det her kunne man godt have imødegået.

Stop i forvaltningen

De eksterne øjne kan være et privat konsulentfirma, Socialstyrelsen eller den taskforce, som Socialstyrelsen sammen med Ankestyrelsen tilbyder landets kommuner.

For to uger siden blev et øjeblikkeligt ansættelses- og indkøbsstop sat i værk i Børn- og Ungeforvaltningen.

Odense Kommunes samlede budget er på cirka 12,3 milliarder kroner - heraf udgør Børn- og Ungeforvaltningen omkring tre milliarder.