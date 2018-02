Rapkoncert fører til masseslagsmål og fire anholdte: 18-årig truer betjent på livet

En koncert i Middelfart fredag aften udviklede sig til gadeuorden og en lang række slagsmål. Fire blev anholdt.

En velbesøgt koncert med rap- og hiphop-gruppen Molo, der består af kunstnerne Gilli, Benny Jamz og MellemFingaMuzik, på et værtshus i Østergade i Middelfart endte efterfølgende med at give Fyns Politi en del at se til.

- Af en ukendt årsag opstod der i forlængelse af koncerten en dårlig stemning, som blev trukket med udenfor, hvor der opstod slagsmål flere steder i gader og stræder, fortæller Thomas Bentsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Kort før klokken 03 kører Fyns Politi derfor talstærkt til Middelfart, hvor de mange betjente forsøger at få lagt en dæmper på de mange vrede mennesker.

Betjentene ender med at anholde fire personer efter urolighederne. De to af dem er afhørt og løsladt igen, mens de sidste to, der begge kommer fra Fredericia, lørdag morgen fortsat er i politiets varetægt.

Trusler på livet

En af de to er en 18-årig mand.

- Han er meget utilfreds og truer blandt andet en bestemt betjent på livet, siger Thomas Bentsen.

Anholdelsen af den 18-årige passer ikke hans 17-årige kammerat, der derfor forsøger at blande sig i situationen.

- Han er åbenbart ret utilfreds med den behandling, defår derude, så han tiltaler betjentene i fornærmende vendinger og laver i det hele taget gadeuorden. Så han bliver også anholdt, siger vagtchefen.

Læs også Blev truet med kniv: 23-årig anholdt for bevidst at køre ung mand ned

På den 17-årige, der også er fra Fredericia, finder betjentene under anholdelsen i underkanten af 50 gram hash.

- Det er delt op i mange små portioner, så vi vurderer, at det er klar til videresalg. Han bliver derfor sigtet for fornærmende tiltale og lov om euforiserende stoffer, siger Thomas Bentsen.

Både den 17-årige og den 18-årige skal lørdag igen afhøres, hvorefter de formentlig bliver løsladt, oplyser vagtchefen.

Rappere i slagsmål med publikum

Urolighederne opstod efter en koncert med rap- og hiphopgruppen Molo.

Gruppen var sidste år involveret i en spektakulær sag, da de under en koncert på Musikhuset Posten i Odense kom i slagsmål med publikum.

Under koncerten på Posten, der blev spillet den 22. september sidste år, opstod uoverensstemmelser mellem bandet og publikum. Det resulterede i et større slagsmål, som involverede flere personer, end politiet dengang kunne følge med til at tælle.

Denne gang var det dog ikke musikerne, men deres fans der ikke kunne holde sig indenfor lovens rammer.

Læs også Se video: Rapgruppe gik til angreb på gæster