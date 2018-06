Rapper på svær opgave: Skriver ny sang på to timer

Rapperen Timur kom på en svær opgave på Tinderbox lørdag. Han fik til opgave at skrive en helt ny sang baseret på gæsternes egne festivalord.

Hvor svært er det egentligt at skrive en helt ny sang på to timer?

Og hvor meget sværere bliver det, når teksten skal bestå af ord fra festivalgæsterne på Tinderbox.

Det kan rapperen Timur svare på efter lørdag at have prøvet kræfter med udfordringen på festivalen. Han tog opgaven i strakt arm.

- Det er ikke helt nyt for mig. Jeg har før skrevet sange ved at slå op på en tilfældig side i en bog og bruge tilfældige ord. Det kan faktisk hjælpe på kreativiteten, men det er stadig ikke let, fortæller rapperen Timur, der til daglig lyder under der borgerlige navn Timur Allistone.

Da Timur stak hånden i kuverten med gæsternes ord, resulterede det i 'støv', 'blå himmel', 'konvergere', 'Tuborg' og 'magi'.

Tinderbox er en fest

Tæt flankeret af sin disc jockey, DJ Miraculez, vandt Timur tidligere på året Tinderbox Band Battle og dermed æren af at optræde på årets Tinderbox. I samme forbindelse havde TV 2/Fyn sat dem på sang-udfordringen.

- Det var fedt at vinde, fortæller Timur.

- Der var hård konkurrence, og vi var de eneste, der spillede hiphop. Så det var helt oprigtigt, at vi ikke havde regnet med, at vi ville vinde.

De to optrådte sammen med det øvrige band på Tinderbox' teltscene fredag eftermiddag.

- Det er en fantastisk festival og nogle fantastiske mennesker. De løj ikke, da de sagde, vi ville få en god behandling, sagde Henrik Blikdal, der gemmer sig bag navnet DJ Miraculez.

- Det har været en fest.

Timur var tredje kunstner til at optræde på TV 2/Fyns scene i løbet af Tinderbox 2018. Torsdag og fredag gæstede de to andre vindere af Tinderbox Band Battle, Markus Valentin og Efternøler, scenen og løste samme opgave.

