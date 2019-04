Rasmus Paludan ville demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose - har fået nej tre gange

Fyns Politi har tre gange i 2018 bedt Rasmus Paludan om at demonstrere andre steder, end der, hvor den højre-radikale politiker har ønsket.

Rasmus Paludan, der tidligere er dømt for racisme og er partiformand for Stram Kurs, har alle tre gange villet demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose.

Det var en demonstration med Rasmus Paludan, der søndag førte til voldsomme uroligheder på Blågårds Plads på Indre Nørrebro søndag aften. Senere spredte optøjerne sig til blandt andet Christianshavn.

Ny fynsk demonstration

Bøgetorvet i Vollsmose, hvor Rasmus Paludan har ønsket at demonstrere, har flere gange været centrum for uroligheder i Vollsmose.

Politiet har begrundet afvisningen med, "at det vil medføre fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden og færdslen samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed". I stedet er Rasmus Paludan mindst én af gangene blevet anvist, at han kunne rykke sin demonstration til Slåenhaven i Vollsmose.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Rasmus Paludan. Han bekræfter, at Fyns Politi tre gange har afvist at lade ham demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose.

Han fortæller til TV 2/Fyn, at han i maj påtænker en ny demonstration på Fyn. Han kan endnu ikke oplyse hvor.

Demonstration førte til uroligheder

Søndag demonstrerede Rasmus Paludan mod terroristen Omar el-Hussein på Blågårds Plads på Indre Nørrebro. Blandt andet kastede han rundt med et eksemplar af Koranen.

Han nåede kun at demonstrere i kort tid, før situationen eskalerede, og biler, containere og skraldespande blev sat i brand, og civilklædte betjente trak deres tjenestevåben.

Først efter 14 timer og 23 anholdelser havde politiet urolighederne under kontrol.

Ifølge TV 2 planlægger Rasmus Paludan endnu en demonstration mandag eftermiddag. Denne vil han holde i Albertslund på Vestegnen.

Fyns Politi har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.