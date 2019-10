Regnbyger fra Lillebælt truer med at drive hen over Fyn

Selv om du fra morgenstunden er heldig at få et glimt af Solen, er der risiko for regnbyger, der kommer vestfra.

- Der er gode chancer for, at man kan stå op til et lille solstrejf eller to, men der er altså også risiko for, at der kan dukke nogle byger op i løbet af dagen. De fleste byger vil holde sig vest for Lillebælt, siger meteorolog Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

- Ud på eftermiddagen kan der godt drive en enkelt eller to ind over dele af Fyn, forudser han.

Smålun lørdag

Flere steder på Fyn vil dog opleve en fin lørdag med smålune efterårstemperaturer.

- Temperaturerne sniger sig op omkring 12-13 grader i løbet af dagen, siger Anders Brandt.

De næste dage er der mere regn på programmet, men der vil også være længere perioder med tørvejr.

- Søndag starter måske med lidt småregn rundt omkring, men dagen bliver ganske pæn, siger Anders Brandt.

- Mandag, tirsdag onsdag er der gode chancer for tørvejr de fleste steder.