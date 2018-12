Lunken interesse for lejlighederne i TBT Tower

Håndværkerne arbejder på højtryk på snart sagt alle 17 etager i prestigebyggeriet TBT Tower i hjertet af Odense.

Onsdag eftermiddag har selskabet bag byggeriet, Togt Ejendomme, inviteret til rejsegilde. Og efter planen skal alle højhusets 47 lejligheder være indflytningsklar 1. juli.

Men salget går ikke planmæssigt. Kun 13 af lejlighederne er solgt. Og det er ikke nok, erkender Togt Ejendommes direktør. Han ville gerne have solgt flere på nuværende tidspunkt.

- Som bygherre ville jeg gerne have solgt noget mere. Men jeg har også respekt for, at de købere, vi har, gerne vil op og stå i den specifikke lejlighed, de kan købe, siger Mogens Tveskov.

Pris: 200 millioner

Lejlighederne koster mellem cirka 2,5 millioner og svimlende 20 millioner kroner for den godt 300 kvadratmeter penthouse-lejlighed på 17. etage.

Det lyder måske dyrt. Mogens Tveskov mener, lejlighederne er billige.

- Efter Odense-forhold er det måske dyrt. Vi synes selv, at prisen er for lav per kvadratmeter. Men vi matcher nogle priser nede på Klosterbakken, som blev sat til salg for et par år siden.

Og penge skal der altså gerne i kassen. Ifølge Mogens Tveskov løber byggeprojektet op i små 200 millioner kroner.

Direktøren mener dog, at det træge salg er typisk provinsen.

TBT Tower TBT Tower er med sine 60 meter Odenses næsthøjeste bygning. Byggeriet kommer ind på en andenplads efter Sankt Knuds Kirke, der ifølge Odensebogen er 63 meter højt.

Byggeriet ligger lige der, hvor Thomas B. Thrigesgade løb i gamle dage. I dag er nærmeste nabo det nye Hotel Odeon. Du kan kende det på de brune kobberplader, der sidder på alle sider hele vejen rundt.

TBT Tower er blevet 17 etager. Lejlighederne koster mellem 2,5 millioner kroner og 20 millioner kroner.

- Hvis vi havde bygget det her i københavn, så havde vil solgt det hele allerede. Men derovre ved man også bare, at sådan en investering nok skal tjene sig hjem.

Der har ejendomsudviklere en større opgaver i provinsbyer som Odense. Her skal køberne overbevises. De vil op og se udsigten og indretningen, før de handler.

- Så jeg er helt sikker på, at når vi kommer tættere på, at byggeriet står færdigt, så sætter vi også tempoet op på salget af lejlighederne.