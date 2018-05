Rekord til Skole OL: Sjovt at prøve noget nyt

Skole OL er en event, der finder sted hvert år, hvor folkeskoleelever fra 4. til 7. klassetrin inviteres til at dyste ved lokalstævner i forskellige discipliner.Vinderne bliver inviteret til at deltage i finalestævnet, som afholdes i dagene 12. til 15. juni 2018 på Ceres Park i Aarhus.Disciplinerne der konkurreres i ved det lokale atletikstævne er følgende:4. og 5. klasse: 60 meter, 400 meter, længdespring, boldkast, 20×60 meter stafet6. klasse: 80 meter, 400 meter, længdespring, hylerkast, 20×60 meter stafet7. klasse: 100 meter, 400 meter, længdespring, hylerkast, 20×60 meter stafetAlle klassetrin: 60 meter hækkeløb med tilpasset højde efter klassetrinnet.Eleverne får point for de opnåede resultater. De fem bedste resultater for henholdsvis drenge og piger i hver disciplin plus klassens stafetresultat, udgør klassens samlede resultat.Vinderklassen fra det lokale Skole OL går direkte i finalen.De resterende klasser, som deltager ved Skole OL i Odense, konkurrerer på lige fod med klasser fra resten af landet, om de resterende finalepladser. Her indsamles resultaterne fra skolerne over hele landet, og de klasser som klarede sig bedst, inviteres også til at deltage ved finalen.Læs mere på Skole OL’s ” hjemmeside ”.Kilde: OGF Odense Atletik