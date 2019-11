Retter skarp kritik af direktør: - Du har gjort det modsatte af det, du burde have gjort

En 50-årig kvinde døde på Botilbuddet Fangelvej i maj, og i den forbindelse blev fire medarbejdere på Fangelvej fyret, og yderligere otte fik en skriftlig advarsel.

Flere fagforeninger, som har medlemmer, der er blevet fyret efter dødsfaldet, har efterfølgende rettet en hård kritik af Odense Kommune.

Torsdag blev en ekstern rapport offentliggjort. Den viser, at ansvaret for det kritisable forløb op til kvindens død ikke kun er medarbejdernes, men også ledelsens.

Chokeret over svigt fra ledelsen

Anna-Marie Laustsen, der er regionsformand i Ergoterapeutforeningen, havde forventet, at også ledelsen havde et ansvar i sagen - også selv om Odense Kommune frikendt ledelsen i første omgang.

- Jeg er ikke overrasket over rapporten. Jeg tror, man har været rigtig tonedøv for ikke at forstå, at der er nogle ledelsesmæssige problemstillinger i sagen, siger Anna-Marie Laustsen til TV 2/Fyn.

- På den anden side er jeg chokeret over at se, hvor mange ledelsesmæssige svigt der har været undervejs. Jeg er meget rystet over, at direktøren (Gitte Østergaard, der er ældre- og handicapdirektør i Odense Kommune, red.) ikke har vidst, at der var de her ting. Det synes jeg er dybt problematisk, forklarer Anna-Marie Laustsen.

Skarp kritik af direktør

Regionsformanden retter en skarp kritik af Gitte Østergaard, der er øverste ansvarlig. Kommunen gav i første omgang medarbejderne det fulde ansvar.

- Jeg har været dybt chokeret over, at man er startet med at placere skyld, og man er startet med at fyre medarbejdere, for det er medarbejdere, der skulle bære den her tryghed over for beboerne, siger Anna-Marie Laustsen.

- Du har fyret medarbejderne. Du har skabt utryghed i medarbejdergruppen. Du har skabt stor utryghed blandt beboerne og formentlig også blandt de pårørende, så du har gjort alt det modsatte af det, du burde have gjort, fortsætter hun.

Anna-Marie Laustsen mener tværtimod, at direktøren skulle have bakket sine medarbejdere op, og så efter nogle dage have kigget nærmere på, om der var ting, der skulle gøres bedre, og om forløbet skulle have konsekvenser i form af fyresedler eller advarsler.

Direktør: Verdens dårligste dag

Gitte Østergaard ærgrer sig over forløbet, hvor hun giver den eksterne rapport, som kom frem torsdag, ret i, at ledelsen bærer en del af ansvaret i forbindelse med dødsfaldet.

Hun erkender, at hendes faglighed bliver sat på prøve, når hun orienterer byrådet i Odense om, at der ikke er noget at komme efter i sagen.

- Det er det tætteste, man kommer på verdens dårligste dag, fordi byrådet er jo afhængig af, at når jeg sender sådan en mail ud, er det i det mindste rigtigt det, der står deri, selv om det ikke er særligt opløftende. Der kommer min egen faglighed en lille bitte smule på prøve, og jeg bliver rigtig ked af det og ærgerlig, siger Gitte Østergaard til TV 2/Fyn.

Har du den samme tillid til de ledere under dig i systemet, der har klædt dig på og orienteret dig om, hvordan det har været på Fangelvej?

- Det kan være svært at opretholde den samme tillid, når man ser resultatet af rapporten. Jeg skal undersøge sagen nærmere, forklarer Gitte Østergaard.

Kommer det til at betyde personalemæssige konsekvenser for nogen af de implicerede?

- Det er for tidligt at svare på. Det skal jeg i gang med at arbejde med, siger hun.

Flere klare faresignaler blev overset

Den 50-årige kvinde fik et medikament mod skizofreni, som hedder Leponex. Det indeholder stoffet clozapin, hvilket kan være livsfarligt, hvis de medfølgende retningslinjer ikke bliver fulgt korrekt.

Personalet registrerede i løbet af ugen op til kvindens død flere sygdomstegn, som er tydeligt i indlægssedlen for hendes medicin. Her står det klart beskrevet, at man straks skal kontakte en læge, hvis man blandt andet har kvalme, opkast og/eller appetitløshed.

Det var lige akkurat sådan, at kvinden havde det. Men botilbuddets læge og psykiater blev ikke kontaktet, og den 20. maj blev kvinden fundet død. Efter alt at dømme er årsagen medicinforgiftning.