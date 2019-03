Scoop: Rocklegende spiller på fynsk festival

Den canadiske superstjerne Neil Young skal til sommer spille på Tinderbox i Tusindårsskoven.

Det bekræfter festivalchef Brian Nielsen, der har svært ved at få armene ned, efter det er lykkedes at lave en aftale med den højt respekterede musiker.

- Det bliver ikke meget større. Neil Young er en af de største - en rocklegende, der har været på toppen i snart 50 år. Han tiltrækker generationer af musikelskere og er en ideel headliner for en festival som Tinderbox, siger Brian Nielsen.

Den fynske festival har brugt lang tid på at forhandle med Neil Youngs folk, men nu er det hele altså på plads, og rockstjernen er klar til at indtage Tusindårsskoven i det sydlige Odense.

- Det har været meget svært. Han spiller ganske få shows i Europa, og vi er det første festivalshow, han tilføjer den kommende sommer. Vi har arbejdet på at booke ham siden september, så det er klart, at vi er lykkelige over, at det er lykkedes nu, siger Brian Nielsen.

Hvorfor er han aktuel? Hvad er det, han kan?

- Neil Young er tidløs. Han er altid aktuel. Han har sat et utroligt stort aftryk på musikhistorien, han har jo blandt andet stået fadder til Nirvana og Pearl Jams karrierer, og så har han skrevet den største festivalhymne af alle med “Keep on Rockin’ in the Free World” og et hav af andre store sange, fortæller festivalchefen.

Det er første gang, han spiller i Odense. Hvad betyder det for jer og for Tinderbox?

- Vi er rykket op i A-kæden blandt verdens største festivaler. Det viser programmet allerede nu, og vi er slet ikke færdige med de store navne. Man får ikke bare lov til at booke Neil Young. Han vælger, hvor han har lyst til at spille. Så det er selvfølgelig stort, at han har valgt Tinderbox og Odense. Med Ed Sheeran, Neil Young og resten af Tinderbox-programmet som gæster i den kommende sommer, så skal selv København stå tidligt op, siger Brian Nielsen

På Tinderbox slutter Neil Young sig til navne som Duran Duran, Rick Astley, Swedish House Mafia, Chainsmokers, Lana Del Rey og Sheryl Crow.

Den 73-årige rockstjerne skal spille lørdag på Tinderbox.

