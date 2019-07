Røvede to brugser og forsvandt i stjålet bil - nu er han anholdt

Der har søndag været to butiksrøverier i Dagli’Brugsen i henholdsvis Millinge og Vejle i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs også Sparket i ansigtet på Tinderbox - gæst smidt ud

Det oplyser Fyns Politi, der mandag morgen har offentliggjort overvågningsbilleder af gerningsmanden og bilen, han forsvandt i.

Opdatering Den efterlyste røde Audi A3 er fundet i Ørbæk, hvor også den formodede gerningsmand er anholdt uden dramatik, oplyser Fyns Politi.

Politiet ønsker at få identificeret manden på billedet i forbindelse med de to kassedyk, hvor han tog penge fra kasseapparatet.

- Personen var kørende i en stjålet rød Audi A3 med registreringsnummer FA48329, oplyser politiet på Twitter.

Prøvekørte bil - kom aldrig tilbage

Bilen, der er en årgang '17 af modellen Quattro TFSI 2,0, er blevet stjålet på Violvænget i Ryslinge lørdag mellem klokken 15.00 og 15.45.

Biltyven udgav sig for at være potentiel køber af bilen, der var sat til salg. Han kom forbi ejerens bopæl for at prøvekøre bilen, men han kom aldrig tilbage med bilen.

Det er uvist, hvordan gerningsmanden kom frem til bopælen, oplyser politiet.

Fyns Politi oplyser mandag formiddag, at manden er blevet anholdt, og i den forbindelse er bilen også fundet.