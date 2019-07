Så mange gange har der været brug for førstehjælp ved de fynske strande

Trods halvsløjt sommervejr indtil nu i skolernes sommerferie, er der alligevel mange, der tager en svømmetur i havet.

Der har mellem 28. juni og 7. juli ikke været nogen livreddende aktioner på de fynske strande, oplyser Trygfonden Kystlivredning, der har livreddere på nogle af de fynske strande.

Ved Kerteminde og Christiansminde har der i alt været 16 førstehjælpsaktioner og 30 forebyggende aktioner. Syv af førstehjælpsaktionerne foregik ved stranden i Kerteminde.

Til sammenligning var der i samme periode i 2018 58 førstehjælpsaktioner og 24 forebyggende aktioner - altså markant færre førstehjælpsaktioner i 2019.

Gå aldrig alene i vandet

Faldet hænger formentlig sammen med, at vejret i 2018 var markant varmere og langt mere sommerligt, og at der derfor har været flere fynboer og turister i vandet i den historisk varme 2018-sommer.

De fem baderåd 1. Lær at svømme 2. Gå aldrig alene i vandet 3. Læs vinden og vandet 4. Lær stranden at kende 5. Slip ikke børnene af syne

Uanset hvad er det en god idé at bade sammen med andre, hvis du hopper i de blå bølger, oplyser TrygFonden Kystredning.

- Vi oplever desværre hver sommer, at badegæster kommer i alvorlige vanskeligheder, og at livredderne eller andre personer i nærheden må træde til. Hvis der ikke var hjælp i nærheden, kunne de situationer have været endt rigtig galt. Derfor kan baderådet om aldrig at gå i vandet alene ikke gentages ofte nok, siger René Højer, der er programchef i TrygFonden.

9. juli bliver den varmeste dag i over en uge, og der er betydeligt lunere sommervejr på vej de næste dage med sol og temperaturer over 20 grader. Derfor kan det forventes, at endnu flere tager en tur i stranden end i den forgangne uge.