Se billederne: Så lokalt faldt sneen på Fyn

Sneen er siden natten til tirsdag drysset over store dele Fyn, men langt fra alle har fået sne.

Mange fynboer kigger ud over hvide veje, men langt fra alle har fået sne nok til at lave snemænd og -engle. Sneen er faldet ultra lokalt flere steder.

Flere af TV 2/Fyns brugere har indsendt deres snebilleder - andre spørger simpelthen, hvilken sne det er, vi alle taler så meget om.

Det gør blandt andre Jeanette Søgaard fra Tåsinge og Line Hinderfelt Jensen fra Gestelev i Ringe.

Kun 20 kilometer fra Line Hinderfelt Jensens grønne have i Gestelev, har Daisie Larsen været nødt til at grave sneskovlen frem og rydde fortove for flere centimeter sne.

Læs også Sneen vælter ned over Fyn: Se fynboernes billeder

Sne i Odense V og grønne haver 20 kilometer syd på i Gestelev ved Ringe.

Anne Mejlhede skriver, at der er faldet sne i Munkebo, men intet i Kerteminde.

- De snebyger falder ekstremt lokalt, skriver hun.

Mere sne på vej

Vejdirektoratets motorvejsbilleder afslører, at bilister ved Nyborg kører på sort vej, mens bilister kun 40 kilometer længere inde på øen ved Vissenbjerg må tage højde for sne og glatte veje.

Læs også Tre fynske bilister på glatis

Nyborg til højre i billedet - Vissenbjerg 40 kilometer væk til venstre.

I løbet af eftermiddagen og aftentimerne er der en ny omgang sne på vej, og TV 2/Vejret forventer, at det denne gang vil ramme et bredere område af Fyn.

Sneen vil falde med temperaturer mellem tre og syv graders frost, og det vil føles bidende koldt, når det samtidig blæser med frisk vind til kuling fra nordøst og øst, oplyser TV 2/Vejret.

Samlet set ventes der at kunne falde op mellem én og tre centimeter sne mange steder, men i dele af Jylland og på Vestfyn kan man lokalt få over ti centimeter sne, mens man på Bornholm kan se frem til yderligere 5-20 centimeter sne i løbet af tirsdagsdøgnet.