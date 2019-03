Sidste chance: Se her, hvordan du indstiller til Fyns bedste underviser

"Sjov", "ung med de unge" og "pissenice".

Det er nogle af de adjektiver, fynske elever bruger til at beskrive deres undervisere, når de indstiller dem til prisen som Fyns bedste underviser.

Han er sjov, glad og formår altid at gøre selv de kedeligste og sværeste emner spændende. Selv filosofi. Indstilling til Fyns bedste underviser

Bemærk, TV 2/Fyns ungdomsredaktion, har indstiftet prisen for at hædre en fynsk underviser, der engagerer sine elever, gør skoledagen spændende og formår at gøre alt det kedelige lidt mere spiseligt.

Mandag er sidste chance for at indstille sin kandidat, før vinderen får direkte besked onsdag 6. marts.

- Den bedste lærer, jeg har haft

Blandt de nominerede er Jacob Sloth Hylleberg, der underviser på Middelfart Gymnasium.

I indstillingen skriver en elev blandt andet:

"Jacob er uden tvivl den bedste lærer, jeg har haft i hele mit skoleliv. Han er sjov, glad og formår altid at gøre selv de kedeligste og sværeste emner spændende. Selv filosofi."

Også en af Jacob Sloth Hyllebergs kolleager, Charlotte Skov, er med i det felt af indstillinger, som juryen ser på.

"Det er betryggende, når en hel klasse elever kan have et så nært forhold til en lærer, samtidig med at der er gensidig respekt. Hendes gode humør smitter," står der i indstillingen af hende.

I Svendborg er Susanne Einfeldt fra byens sosu-uddannelse nomineret - blandt andet for at møde sine elever i øjenhøjde og gøre undervisningen praktisk.

Her kan du se, hvordan det gik, da Bemærk mødte både Susanne og hendes indstiller:

01:10 Sanne Einfeldt var både stolt og rørt, da hun fik besked om, at hun er indstillet til prisen som Fyns bedste underviser. Video: Malte Jørstad Luk video

Nu er det sidste chance

Når indstillingsvinduet lukker, går konkurrencens jury i gang med at vurdere og diskutere alle indstillinger.

Det er dem, der har fået magten til at pege på den endelige vinder af titlen som Årets bedste underviser.

Heldigvis er der stadig håb, hvis du brænder inde med viden om en underviser, der passer på beskrivelsen. Indstillingsvinduet lukker først klokken 16.59 mandag.

Det eneste krav til din indstilling er, at underviseren arbejder på en uddannelsesinstitution over grundskole-niveau.

Det kan altså både være den gamle professor, din sprælske gymnasielærer eller underviseren på sosu-, tømrer- eller læreruddannelsen.

Hvem sidder i juryen? Juryen i kampagnen 'Fyns bedste underviser' består af: Anders Behmer , elevrepræsentant, Syddansk Erhvervsskole

, elevrepræsentant, Syddansk Erhvervsskole Cecilie Føns Stelmer , styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd

, styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd Jonas Thomhav, forperson , Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Fyn

, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Fyn Fabian Munkholm Davidsen, forperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Fyn

Sådan indstiller du en underviser

For at indstille en underviser til titlen som Fyns bedste underviser skal du gøre følgende:

1. Skriv en tekst om, hvorfor du indstiller underviseren.

2. Send indstillingen til majo@tv2fyn.dk.

3. Når du sender mailen, bedes du oplyse dit fulde navn, din e-mail-adresse og dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.

Bemærk: Alle kan indstille en underviser, og alle undervisere fra alle fynske uddannelsesinstitutioner over grundskole-niveau kan indstilles. Det er tilladt at indstille sig selv. Vinderen får direkte besked 6. marts.

00:43 Se video om prisen her. Video: Alexander Aagaard / Foto: Jens Nørgaard Larsen / Ritzau Scanpix Luk video

