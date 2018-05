Sexmisbrugte venter i flere år: Det er dybt forargeligt!

Dansk Folkepartis Thies Mathiasen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, er forarget over, at seksuelt misbrugte skal vente over to år på at komme i behandling.

- Jeg synes, at regeringen skulle tage og kigge sig selv i øjnene, og spørge sig selv, om det her på nogen måde er godt nok. Og nej, det er det ikke, siger Thies Mathiasen, formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Udtalelsen kommer efter at TV2/Fyn har fortalt, hvordan kvinder og mænd, der var blevet seksuelt misbrugt i deres barndom, skal vente over to år på at komme i behandling på Center for Seksuelt Misbrugte i Odense.

Mai Mercado, børne- og socialminister, (K) sagde tilbage i marts, at der var andre behandlingsmuligheder end Center for Seksuelt Misbrugte. Det svar har hun siden måtte uddybe.

Sexkrænkede skal vente i årevis på at få specialiseret hjælp. Det er ikke godt nok, mener folketingsmedlem Julie Skovsby (S) ligesom Thies Mathiasen (DF).

- Det er således også en kommunal og regional opgave at tilbyde hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, såfremt der vurderes at være behov herfor, skriver Mai Mercado efter hendes første svar blev mødt med kritik af blandt andre Julie Skovsby (S).

CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE En undersøgelse lavet i 2015 kategoriserede CSM’s behandling, som værende effektiv i behandlingen af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og andre traumer som konsekvens af seksuelle overgreb i barndommen.

Ved behandlingsstart havde 80 procent af de mennesker, som kommer i behandling på CSM PTSD. Efter et års behandling er det tal halveret, og dermed har kun 40 procent PTSD.

Ministeren skal finde pengene

Thies Mathiasen er ikke afvisende overfor kommunalt-, regionalt-, nationalt samarbejde, men han mener samtidig, at regeringen må til lommerne.

- Jeg har ikke været klar over problemets størrelse, men ventelisterne er jo alenlange og det går jeg udfra man har vidst, eftersom man har sat det på finansloven via satspuljemidlerne. At de satspuljemidler man har afsat til området bestemt ikke er tilstrækkelige, er forargeligt, siger Thies Mathiasen.

I dag er der over 250 på ventelisten til behandling på Center For Seksuelt Misbrugte i Odense. Langt de fleste skal vente over to år, før de kan komme i behandling. Det mener Thies Mathiasen ikke afspejler de midler, som er afsat til området.

- Vi skal forhandle sundhedsaftale for 2019 til 2022 og det her er noget, som jeg vil tage med til de forhandlinger, siger Thies Mathiasen.

Vil ikke vente på ministeren

Conny Stolberg-Rohr der er bestyrelsesformand i Center for Seksuelt Misbrugte, vil ikke længere vente på børne- og socialminister Mai Mercado. Hun vil nu forsøge at få andre parter til bordet.

- Jeg har taget kontakt til formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen, og alle socialdirektører på Fyn og i de andre kommuner, der ligger i Regionen Syddanmark. Jeg håber, de kan se, at det er deres borgere, og vi sammen skal komme ventelisterne til livs, siger Conny Stolberg-Rohr til TV2/Fyn.

Center for Seksuelt Misbrugte har allerede et økonomisk samarbejde med Odense og Haderslev kommune. Et samarbejde som Conny Stolberg-Rohr håber de andre kommuner vil være åbne for.

