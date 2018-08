Skatten stiger i Odense - igen

Rød blok i Odense Byråd er enig om at hæve skatten for tredje år i træk.

Alt tyder på, at borgerne i Odense kommer til at betale mere i skat næste år. Skatten stiger 0,2 procentpoint, dog under den forudsætning, at Odense Kommune ikke rammes af sanktioner.

Det vedtog forligspartierne bag den såkaldte velfærdsprocent på et møde mandag. Forligspartierne er dermed tæt på at have fuldt indfaset den skattestigning, som det røde flertal vedtog for et par år siden.

Aftalen gik på at hæve skatten med ét procentpoint over en kortere årrække, og at pengene skulle øremærkes til børn, unge og ældre.

Siden er skatten steget gradvist med 0,5 procentpoint i 2017 og yderligere 0,3 procentpoint i 2018.

Blå blok inviteres ind

Forligspartierne i rød blok er dog denne gang parate til at forhandle om et bredt budgetforlig. Det betyder, at døren nu er åbnet for, at de borgerlige for første gang i to år kan komme med ind i forhandlingslokalet, selv om de på forhånd siger nej til skattestigninger.

Der er med andre ord lagt op til et bredt budgetforlig, og det bliver modtaget med tilfredshed i Venstre, som tidligere på året foreslog at dele budgettet op i to. Forslaget gik nærmere ud på, at der først blev forhandlet et budget på plads hen over midten, og derefter kunne rød blok så selv selv lægge stemmer til skattestigninger.

- Vi er rigtig glade for, at borgmesteren har lyttet til vores forslag om at skille skattestigningen ud af budgettet, og selvfølgelig er vi glade for at se alle de nye ansatte i daginstitutioner, børnehaver og på skolerne. Men i en tid, hvor vi har penge til fordeling, og det går rigtig godt i kommunen, kan vi ikke se nogen grund til at hente endnu flere penge hos borgerne, siger Venstres politiske ordfører, Christoffer Lilleholt.