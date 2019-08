Skjaldens søn snakker Spoken Word i gang

Den odenseanske lyrikfestival Spoken Word åbner onsdag aften for niende gang. Første optræden er på Boogies, hvor Lui Larsen, der er Kim Larsens yngste søn, læser digte op.

Den 20-årige odenseaner arbejder for tiden på sin første digtsamling. Lysten til at blive digter ramte ham, da han efter gymnasiet rejste rundt i Europa på klassisk find-dig-selv-manér.

- Jeg sad på et tog fra Paris til Amsterdam for cirka to og et halvt år siden. Jeg havde købt en lille moleskin notesbog på Gare Du Nord station, hvor vi havde ventet i tre-fire timer, siger Lui Larsen.

Sanger inspirerer

Selvom han gør sig i digte, der ikke bliver akkompagneret af musik, så var det alligevel en sang, der inspirerede ham til at begynde at skrive.

- Jeg sad og lyttede til "I love you honeybear" med Father John Misty.

- Lige pludselig kom ordene bare. Jeg ved ikke, om det var strygerarrangementet i sangen, eller om det var teksten, eller hvad fanden det var, men da jeg nåede Amsterdam Station, havde jeg skrevet et syv siders digt, som var et virkelig, virkelig dårligt digt, siger han.

Læs også Norsk forfatter vinder HCA-pris til en halv million

Arrangementet på Boogies er det første af en lang række lyrikarrangementer, der foregår i løbet af de næste ti dage i Odense.

Festivalen har været holdt siden 2010.

Vil gøre digte trendy

Spoken Word spreder sig over i alt 13 spillesteder i byen. Programmet byder udover Lui Larsen på navne som Katinka Bjerregaard, Jørgen Leth og Nikolaj Nørlund.

Lui Larsen fortæller, at han håber på, at han kan være med til at gøre digte trendy i Danmark.

Læs også Svendborg lader graffitimalere slå sig løs

- Ligesom at skabe en ny digtergeneration i Danmark, ligesom der var i 70'erne og 80'erne med alle rock'n'roll-poeterne. Dan Turell, Michael Strunge, Søren Ulrich Thomsen. Sådan nogle af de der giganter.

Spoken Word Festival varer fra 14. august til 24. august.