28. dag med valgkamp: Slutspurt og handicapdebat

Valgkampen spidser for alvor til, og der er nu kun to dage, til danskerne igen skal i stemmeboksen og sætte kryds til folketingsvalget onsdag 5. juni.

Det har været en lang valgkamp, og mandag 3. juni er valgkampens tredjesidste dag. Dermed nærmer vi os sidste chance for at møde kandidaterne og høre, hvad de står for.

På denne mandag er der umiddelbart kun få fynske valgarrangementer, dem kan du læse mere om herunder.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 28. og samtidig også tredjesidste dag.

Hvad: Danske Handicaporganisationer Assens-kredsen, inviterer til Handicappolitisk Vælgermøde

Kom og vær med til at sætte fokus på handicapområdet. Stil dine spørgsmål, og hør hvad poltikerne vil gøre for borgere med handicap (og deres pårørende). Bliv klogere på, hvor krydset skal sættes den 5. juni.

Hvem:

Betina Stick, Dansk Folkeparti

Alexander Grandt, Socialdemokratiet

Araz Khan, Venstre

Ditte Helene Rasmussen, SF

Kristian Guldfeldt, Konservative

Line Gessø, Alternativet

Anne Skau Stynshave, Radikale

Ken Nørregaard, Liberal Alliance

Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten

Hvornår: Klokken 18:30 - 21:00.

Hvor: Pilebakken, Pilehaven 84, 5610 Assens

Der er også valgdebat i Danske Bank på Albani Torv 2 i Odense fra klokken 17-18.30, hvor du blandt andre kan møde SF's Karsten Hønge og Alternativets Stine Bardeleben Helles.