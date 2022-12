Landsbyer får egne solcelleparker: - Det er lidt sjovere med solceller i baghaven, når man selv ejer dem

Beboerne i landsbyerne Frørup, Tårup og Øksendrup i Nyborg Kommune får nu mulighed for udvikle og eje deres egne solcelleparker.

Sammen skal de deltage i et pilotprojekt, der kan få indflydelse på, hvordan solcelleparker kan udbredes til mindre samfund overalt i landet.

- Det er jo lidt sjovere at have solceller i baghaven, når det er ens eget og man måske kan få billigere strøm, siger Lone Jørgensen, der er formand for Øksendrup Landsbyråd.

Mange steder møder planer om solcelleanlæg modstand fra naboerne af frygt for, at de skæmmer landskabet og naturen.

Blandt andet derfor har Energistyrelsen bevilget 890.000 kroner til projektet i Nyborg. Målet er, at de tre landsbyer hver især får en solcellepark, der kan producere lige så meget strøm som hele landsbyen bruger – måske endda til en billigere pris, end husstandene betaler i dag.

Ejerskab ændrer indstillingen

- Vi vil jo alle sammen rigtig gerne bidrage til den grønne omstilling, og med solcelleprojektet kommer vi til at tage ansvar for vores eget energiforbrug, så det har været nemt at indsamle tilsagn. Det viser også bare, at det ændrer folks indstilling til solcelleparken, når det er os selv, der ejer den, siger Mette Bro Jansen fra Tårup Landsbyråd.

I Øksendrup har de allerede fundet et stykke jord, som kan bruges. Men de næste to år skal beboere i landsbyen bruge til at udvikle projektet.

- Vi skal planlægge og analysere, så vi får en ide om, hvad det vil koste, og hvordan vi får lavet en pris, så flest mulige kan være med, siger Lone Jørgensen.

Grønne landsbyer

Det er Nyborg Kommune, der med en ny klimaplan har taget initiativet til projektet, som landsbyerne kvitterede for ved at indsamle tilsagn fra 160 husstande på rekordtid.

- Nyborg Kommune ønsker at gøre alle landsbyerne i kommunen til frontløbere i den grønne omstilling med projektet Grøn Landsby. Det er derfor meningen, at erfaringerne fra de tre pilotlandsbyer skal nedfældes i en vejledning, som andre landsbyer kan bruge i fremtiden, og dermed spare mange penge til rådgivere, fortæller Mogens Michael Møller, der fagchef for Bæredygtig Udvikling i Nyborg Kommune.

- Og vi kommer til at stille vejledningen frit til rådighed for andre – så hvem ved, måske kan vi starte en ny form for andelsbevægelse, siger han.

Eksperter med i projektet

En tredjedel af indbyggerne i Nyborg Kommune bor i landsbyerne og på landet. Det er derfor centralt at inddrage dem i den grønne omstilling, mener Per Jespersen (S), der er formand for kommunens Klima- og Naturudvalg.

- Vores landsbyer har generelt et stærkt sammenhold og en god organisering med 23 landsbyråd. Det er et rigtig godt udgangspunkt i den grønne omstilling, hvor vi jo skal vænne os til at løse tingene sammen – i deleordninger, fælleseje, samkørsel og meget andet, siger han.

Kommunen og de tre landsbyer har allieret sig med eksperter i at udvikle vedvarende energi og en lokal andelskasse, der har forstand på økonomi.

Pilotprojektet løber over to år, og først herefter vil det stå klart, om de tre landsbyer er klar til at etablere deres egne solcelleparker.

- Mange af beboerne i Øksendrup har jo elvarme eller varmepumper, og vi kunne godt bruge noget billigere strøm. Og hvis vi laver det selv, skal vi bare have en transformator, der er stor nok, siger Lone Jørgensen.

Hvis projektet lykkes kan det måske være nøglen til at knække den modstand, der ofte er mod solcelleparker i mindre samfund.