Somaliske byrødder: - Flere af kvinderne taler flydende dansk

Flere af de kvinder, TV 2 har mødt i en kvindeforening i Vollsmose, snakker udmærket dansk og har job. Det siger to byrådspolitikere fra Odense, der mener, at de somaliske kvinder har været nervøse foran et kamera.

Det hænger ikke sammen, når 11 kvinder i kvindeforeningen Sahan i Odense ikke rækker hånden op, når en TV 2-journalist spørger, om de kan dansk eller har job.

Sådan siger to odenseanske byrådspolitikere med somalisk baggrund.

- Jeg ved, at nogle af dem, der var til stede, taler flydende dansk og har job. Det handler om, at de ikke er trygge, når der er et kamera og et medie til stede, siger Abdinoor Adam Hassan, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Odense.

Han bakkes af sin byrådskollega fra Alternativet.

- Det er ikke godt nok, at man ikke kan række hånden op og sige, at man taler dansk, når man har inviteret en journalist. Men jeg tror, at det hænger sammen med, at det er TV 2, der spørger. Kvinderne bliver bange for at dumme sig og bange for ikke at kunne svare rigtigt på dansk, siger Abdirashid Abdi fra Alternativet.

Torsdag aften var TV2 på besøg i kvindeforeningen, og her fik journalisten lov at stille to spørgsmål til de 11 kvinder, der var til stede. Ingen rakte hånden op, da journalisten spurgte, om nogle snakkede dansk.

I stedet blev der hentet en tolk fra et tilstødende lokale.

Da journalisten spurgte, om nogle af dem havde job, var der heller ingen, der rakte hånden op.

- Jeg kan ikke forstå, at man inviterer et medie, og så ikke vil stille op til interview, siger Abdirashid Abdi.

Ifølge de to byrådspolitikere er der masser af somaliske kvinder i Odense, der taler flydende dansk og har job. Men de erkender også, at der er kvinder med somalisk baggrund, der ikke kan sproget, selvom de har været i landet i årevis.

- Når vi kommer til Danmark, skal vi være villige til at lære sproget, få job og blive selvforsørgende. Og hvis nogle har været her i 19 år uden at kunne dansk, så er det ikke godt nok, siger Abdinoor Adam Hassan.

Der er omkring 2.000 somaliere i Odense.

