Sporarbejde driller igen passagererne på Svendborgbanen

Fra søndag aften og fem dage frem vil der på Svendborgbanen blive kørt med en ændret køreplan, oplyser DSB. Ændringerne skyldes sporarbejde mellem Odense og Svendborg.

Det betyder, at flere tog kører med ændrede afgangstider, og at enkelte tog bliver erstattet af togbus på hele eller dele af strækningen. En togbus er en bus, der indsættes som midlertidig erstatning for et tog.

Den ændrede køreplan vil gælde i de sene aftentimer fra søndag den 28. april til torsdag den 2. maj. DSB opfordrer passagerer til at tjekke Rejseplanen for at finde ud af, hvilke afgange der er påvirket.

I løbet af de fem dage vil togbusserne standse på alle stationer mellem Odense og Svendborg:

Her standser togbussen Odense Banegård Center: Kottesgade

Odense Sygehus: Kløvermosevej, buslommen

Fruens Bøge: Skovalleen

Hjallese: Forpladsen ved stationen

Højby: Højbyvej ved stationen

Årslev: Forpladsen ved stationen

Pederstrup: Sdr. Højrupvejen ved stationen

Ringe: Busholdepladsen, modsat stationen

Rudme: Rudmevej ved stationen

Kværndrup: Forpladsen ved stationen

Stenstrup: Stationsvejen, nord for stationen

Stenstrup Syd: Buslommen ved stationen

Svendborg Vest: Buslommen ved stationen

Svendborg: Holdepladsen foran stationen Kilde: DSB

Også lørdag aften var der indsat togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Her skulle Banedanmark lave sporarbejde i Odense, så der ikke kunne køres tog mellem Odense Banegård Center og Fruens Bøge Station.