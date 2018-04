Stegt kylling lige om hjørnet: KFC offentliggør åbningsdag

Kentucky Fried Chicken åbner på hjørnet af Nyborgvej og Ejbygade, og nu er restauranten klar med en åbningsdato.

Fra midten af april kan fynboer slikke stegt kylling af fingrene på hjørnet af Nyborgvej og Ejbygade, når der langes "finger licking good" fjerkræ over disken.

Senior manager i Kentucky Fried Chicken, Tröstur Juliusson, forventer, at de første bøtter saftig kylling serveres i midten af denne måned.

- Vi er stort set færdige og klar. Vi regner med at åbne 15. april, fortæller han til TV 2/Fyn.

Inden skydedørene kan glide til side om godt og vel 14 dage skal de sidste småting dog lige på plads. Kasseapparaterne og en god wifi-forbindelse skal installeres inden åbningsdagen.

Verdens bedste kylling

Mens kasseapparaterne tilsluttes, er personalet sendt på uddannelse. Meget snart er både de, kasseapparaterne og internettet klar til at tage imod sultne gæster.

- Det har været en stor glæde at få lov til at åbne i Odense. Vi har tænkt på at gøre det i mange år, så vi ser meget frem til at åbne, siger Tröstur Juliusson.

Indgangen til det, nogen kalder verdens bedste kylling, er fra Ejbygade 2, men beliggenheden på hjørnet af Nyborgvej og Ejbygade er ingen tilfældighed.

Flere amerikanske kæder

- Det er et godt hjørne. Der er meget trafik og gode parkeringsforhold. Restauranten er ikke for stor og ikke for lille. Vi synes simpelthen, det er et dejligt hjørne at ligge på, siger senior manageren.

Senere i år rykker endnu en amerikansk fastfood-kæde til Odense.

I februar meddelte pizzagiganten Domino's Pizza, at kæden åbner to restauranter i Odense. På deres hjemmeside har de netop offentliggjort, at den ene kommer til at ligge i Odense-forstaden Tarup.