Sten reddede hus fra påkørsel: Mand blæste langt over det tilladte

Sent lørdag aften var en 31-årig polsk mand tæt på at hamre lige ind i et hus på Rugårdsvej i Harndrup.

Det fortæller vagtchefen ved Fyns Politi Steen Nyland.

Manden, der er af polsk afstamning men bor i Harndrup-området, er meget påvirket. Han blæser langt over det lovlige Steen Nyland, vagtchef ved Fyns Politi

- Han kommer kørende i vestlig retning ud for nummer 59, hvor der er et sving, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Det ender galt, og manden kører af vejen og har retning lige mod en fremmed mands forhave.

Stensætning redder hus

Den polske mand ender dog ikke i nummer 59's forhave eller hus. Han bliver stoppet af en stensætning, der er lige foran husets have.

Fyns Politi bliver ringet op klokken 23.17, og da patruljen kommer frem er der ingen tivil om, hvad der er skyld i, at den 31-årige ikke har holdt sig til vejen.

Der var ingen, der kom slemt til skade. Dog fik den spirituspåvirkede mand selv lidt skrammer.

