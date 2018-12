Stor arkitektkonkurrence skal give bud på fremtidens Faaborg

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har netop besluttet at sætte gang i en stor arkitektkonkurrence.

Arkitektkonkurrencen skal komme med bud på udviklingen af både den gamle slagterigrund, havnen og byens kultur- og fritidsområde.

Faaborg skal i endnu højere grad end i dag leve af natur, kultur og historie i fremtiden. Derfor er der sat gang i et omfattende udviklingsarbejde i byen.

- Vi har besluttet at sætte en arkitektkonkurrence i gang her i 2019, der skal forholde sig til de tre elementer: slagterigrund, havn og kulturområdet. Vi tror, at vi har brug for nogle professionelle øjne udefra, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Skal sikres med oversvømmelse

Arkitektkonkurrence skal udover bud på den fremtidige brug af den gamle slagterigrund, havneområdet og byens kultur- og fritidsakse også pege på, hvor to af de store udviklingsprojekter i kommunen skal placeres. Det er et nyt øhavsmuseum samt et kur- og kulturprojekt for mennesker med længerevarende sygdom.

Projektet skal også være med til sikre havnen og byen mod fremtidige oversvømmelser.

Flere virksomheder på havnen i Faaborg har gentagne gange været truet af stormflod. Blandt andet har Faaborg Røgeri-Café flere gange kæmpet mod stigende vandmasser.

- Vi oplever stigende vandstande, og vi kommer til at opleve flere stormfloder i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi får sikret Faaborg, så vi ikke oplever oversvømmelser, som er endnu voldsommere, end dem vi allerede har oplevet, siger Hans Stavnsager.

Stort projekt

Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver det som en kompleks opgave for de kommende arkitekthold.

Derfor bliver konkurrencen udskrevet som en såkaldt parallelkonkurrence, der giver mulighed for dialog mellem de deltagende hold undervejs - ligesom dommere, fagdommere og rådgivere til konkurrencen også bidrager med viden og indgår i dialogen med de deltagende hold, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne have nogle folk, der er vant til at se på byomdannelser til at kigge på Faaborg. Vi synes, at der er rigtigt mange potentialer her, og vi ønsker at investorer udefra også ser det, siger Hans Stavnsager.

Fakta Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de senere år investeret i blandt andet et nyt kulturhus, et nyt havnebad og et nyt fritidscenter i Faaborg. Med budget 2018 besluttede kommunen at afsætte 20 millioner kroner til et nyt øhavsmuseum og 20 millioner kroner til renovering af Faaborg Museum. Museerne blev dermed også til signaturprojekter i hele kommunens udvikling. Det samme er udviklingen af den gamle slagterigrund. Proces med prækvalifikation og valg af tre holder begynder i starten af 2019. Konkurrencen forventes afsluttet i november 2019 med udpegning af et vinderforslag. Realdania er partner i arkitektkonkurrencen og den efterfølgende udviklingsplan. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune

