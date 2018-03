Storebæltsrekord giver broselskab milliardoverskud

Sund & Bælt Holding nyder godt af øget trafik på Storebælt og lave renter. Gælden er blevet en milliard mindre.

Det kører helt efter planen i Sund & Bælt Holding - det statslige selskab, der står bag Storebæltsbroen og de danske andele af Øresundsbroen og den kommende Femern-forbindelse.

Selskabet har offentliggjort sit regnskab for 2017, og det viser et resultat af den primære drift på 2,2 milliarder kroner, svarende til en forbedring på mere end 200 millioner kroner sammenlignet med året forinden.

Det gode resultat skyldes først og fremmest en trafikstigning på tre procent på Storebæltsforbindelsen, der blev passeret af 35.000 køretøjer i døgnet.

Våd sommer

Selv en våd sommer holdt ifølge direktør Mikkel Hemmingsen ikke danskerne tilbage fra at krydse Storebælt.

- Det fortsat lave renteniveau har samtidig bidraget til, at vi kan præstere et solidt årsresultat, som både gør os i stand til at betale udbytte til staten på godt 1,4 milliarder kroner og afdrage én milliard på gælden i A/S Storebælt.

- Det er meget tilfredsstillende, siger han i en pressemeddelelse.

På trods af, at antallet af biler på Storebælt altså er steget, er tilbagebetalingstiden hen over det seneste år øget med fire år.

Det skyldes, at regeringen har besluttet at sænke brotaksterne fra nytår.

Gælden i A/S Storebælt udgjorde ved udgangen af 2017 20,3 milliarder kroner. Den nuværende prognose siger, at den vil være ude af verden i 2036.

Og selv om prisnedsættelserne ventes at få endnu flere til at benytte Storebæltsbroen i år og fremover, så skønner selskabet, at omsætningen på den baggrund vil falde med 400 millioner kroner.