Stort overskud: Godt år for fynsk projektfirma

Det fynske projektselskab Arkitektgruppen tjente rigtig gode penge i 2017.Det viser det netop offentliggjorte regnskab.

Årets overskud lyder på 75,8 millioner kroner mod 58,4 millioner kroner. Omsætningen steg fra 622,8 millioner i 2016 til 847,7 millioner kroner i 2017.

Arkitektgruppen har for nuværende mere end 1.000 boliger i produktion og flere projekter på vej.

- Det er rigtig glædeligt, at vi i 2017 også har nået de mere værdimæssige målsætninger, vi har haft. Eksempelvis om at skabe flere bæredygtige byggerier, hvor vores indsats spiller på flere forskellige strenge. Vi er i gang med at opføre to projekter, hvor der anvendes upcyclede byggematerialer. Det vil sige, at en del af de byggematerialer, der bruges, er brugte materialer i en ny funktion, som ellers ville være endt som byggeaffald, siger administrerende direktør Robin Feddern til fagsiden Byens Ejendom.

Arkitektgruppen har på en række projekter i 2017 startet joint venture- samarbejder med blandt andet NREP, men også flere andre eksterne parter f.eks. en dansk institutionel investor, hvor samarbejdet omhandler projektudvikling af 50.000 kvadratmeter nyt boligbyggeri.

Udvikling i Jylland

Arkitektgruppen har netop etableret en ny afdeling i Aarhus og er nu til stede med kontorer i både Odense, København og Aarhus. Kontoret er placeret centralt i Aarhus City Tower, og Arkitektgruppen ser frem til at udvikle mere i Aarhus og Østjylland.

- Østjylland er ikke fremmed for os. Vi har udviklet mange projekter i blandt andet Aalborg, Aarhus, Fredericia og senest i Horsens, hvor vi bygger på Horsens Havn. Aarhus’ ejendomsmarked er på flere måder lige så interessant som Københavns og byder på mange spændende udviklingsmuligheder, som vi glæder os til at komme i gang med. Derfor har vi valgt at være til stede her også, fortæller Robin Feddern til Byens Ejendom.