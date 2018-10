Strafferetsekspert: Tina Bue risikerer fængsel

Spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere byrådspolitiker gennem 24 år, Tina Bue Frandsen (S), har forbrudt sig mod straffeloven er dukket op, efter at Odense Kommune torsdag bad politiet se på sagen.

Lektor i strafferet på Syddansk Universitet, Henning Fuglsang Sørensen, har set sagens centrale dokumenter og læst redegørelsen fra Odense Kommune.

Den oplagte paragraf, der selvfølgelig er i spil, det er mandatsvig Henning Fuglsang Sørensen, Lektor i strafferet, Syddansk Universitet

- Når man som kommunal kontorchef har disponeret på en måde, så kommunen ikke tydeligt og klart kan udelukke, at der er endt nogen penge i nogle kasser, pengene ikke skulle være endt i, så står man med et alvorligt problem. Det er åbenlyst alvorligt, og derfor er det helt oplagt, at det skal foregå under politiets paraply, siger lektor i strafferet ved Syddansk Universitet, Henning Fuglsang Sørensen.

Overdragelsen kommer, efter TV 2/Fyn i løbet af det seneste halve år har afsløret en række lovovertrædelser og brud på regler og retningslinjer begået af Tina Bue Frandsen og medlemmer af hendes nærmeste familie.

Afsløringer, som førte til, at Odense Kommune i foråret iværksatte en intern undersøgelse, som torsdag blev offentliggjort og som altså endte i inddragelse af politiet.

Muligt mandatsvig

Politiet bør ifølge eksperten blandt andet undersøge den handel med kommunale kurser, som det ikke er lykkedes Odense Kommune selv at finde en forklaring på.

En handel, som ifølge Henning Fuglsang Sørensen rejser spørgsmål om muligt mandatsvig.

- Den oplagte paragraf, der selvfølgelig er i spil, det er mandatsvig.

- Hvis man skal varetage interesserne for en arbejdsgiver, og man så misbruger den tillid, der er vist i den anledning til at få arbejdsgiverens penge til at ende nogen steder, hvor de ikke burde være endt, så er det strafbart, siger Henning Fuglsang Sørensen.

Hvem er Tina Bue Frandsen? Socialdemokratisk byrådsmedlem fra 1989 til 2014.

Udfordrede i sommeren 2007 Anker Boye som spidskandidat i Odense.

Leder af Børneinstitution Hunderup fra august 2006 til juni 2011.

Akademichef ved konsulenthuset Ankerhus fra maj 2010 til maj 2012.

Chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen fra juni 2011 til marts 2014.

Leder af kommunens kursuscenter Phønix fra marts 2014 til maj 2017.

Selvstændig kursusudbyder i firmaet "Teori U Akademiet" fra 2009.

​Tina Bue har foreløbig ikke ønsket at svare på spørgsmål hos TV 2/Fyn

TV 2/Fyn har gennem det seneste halve år forsøgt at få Tina Bue Frandsen til at stille op til interview.

Det er dog foreløbig ikke lykkedes at lave en aftale om interview med Tina Bue Frandsen, som til gengæld torsdag medvirkede i interviews hos både P4 Fyn og Fyens Stiftstidende.

TV 2/Fyn har igen fredag over SMS tilbudt Tina Bue Frandsen at medvirke i et interview, men hun er foreløbig ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Stadsdirektør: - Usædvanligt forhold mellem ansat og privat virksomhed

Stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen, begrundede torsdag kommunens beslutning om at inddrage politiet på følgende måde:

- Der har efter min vurdering været en usædvanlig relation mellem en kommunalt ansat og en privat virksomhed.

- Den pågældende (Tina Bue, red.) har haft et ansættelseslignende forhold i den pågældende virksomhed, har tydeligt haft et meget tæt samarbejde med den pågældende virksomhed, har købt ydelser af den pågældende virksomhed – men har også solgt ydelser til den pågældende virksomhed i form af ledige pladser på kommunens kurser, som ikke har været solgt til markedspris.

- Vi har ingen forudsætning, hverken i materialet eller i den adgang, vi har til at tale med den pågældende, for at afdække, hvad er det. Derfor har jeg valgt at oversende vores undersøgelse for den del til Fyns Politi.

- Brud på tillidsklausul kan medføre fængselsstraf

Nu er det så op til politiet at lave den efterforskning, som er nødvendig for at afklare, om der kan føres bevis for, at der er begået noget strafbart i form af for eksempel mandatsvig eller bedrageri.

Forbrydelser, som ifølge Henning Fuglsang Sørensen ofte vil udløse en betinget eller ubetinget fængselsstraf, alt efter hvor betroet en medarbejder, der er tale om og hvor store beløb, der er tale om.

- I det øjeblik, at man begår sin kriminalitet under den her tillidsklausul, man stjæler fra sin arbejdsplads eller man besviger sin arbejdsgiver, så er der et alvorligt tillidsbrud. Lige så snart det handler om, at man bryder det her tillidsforhold, så kommer man meget, meget nemt i fængsel, siger Henning Fuglsang Sørensen.