Fynsk reservedels-gigant flytter til Assens

Det nye hovedsæde og distributionscenter, der vil stå klart i 2024, styrker FTZ’s effektivitet og konkurrenceevne samt virksomhedens, i forvejen, ledende position på det danske marked, oplyser koncernen, der har 1.100 ansatte.



Det er dog ikke alle, der flytter med til Assens, oplyser Assens-borgmester Søren Steen Andersen.

FTZ kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange medarbejdere, der rykker ind på virksomheden i Rørup.

Han er dog glad for, at det er lykkes kommunen at tiltrække nye arbejdspladser.

- Det er altid glædeligt, når man ser, at den lagte erhvervspolitik lykkes. Vi har haft et godt og fortrolig forløb med FTZ, siger Søren Steen Andersen.

FTZ bygger et nyt moderne og bæredygtigt hovedsæde med et højteknologisk centrallager og distributionscenter på et større erhvervsområde, der grænser op til Fynske Motorvej E20.