Lise-Lotte og Lars jubler: Badehotellet genopstår - men uden musik

- Det koster 20 millioner kroner, og der skal derfor skaffes finansiering. I stedet for at finde en stor stærk pengemand fra København, der kunne træde ind i det her projekt, vil jeg meget hellere have nogle lokale eller andre med ind i projektet for på den måde at få nogle ildsjæle, der ligesom jeg kan se, at det her også giver muligheder for Langeland.

Det var dengang

En af dem, som mødte op til "åbent hus" er den tidligere elektriker Lars Larsen fra Humble, bedst kendt i lokalsamfundet som "Lars Elektriker". Han synes, at planerne er spændende og håber, at der med tiden kan komme nyt liv tilbage i det gamle strandhotel.

- Der er rigtig mange langelændere, der har et forhold til pensionatet. Mange har fundet deres ægtefælle til sommerballerne i 50-erne og 60-erne. Vi kendte jo stort set hinanden allesammen dengang, uanset om man kom fra Bagenkop eller Longelse.